La hija de Rania de Jordania se casará con un venezolano

La princesa Iman contraerá matrimonio con Jameel Alexander Thermiotis, toda una sorpresa, ya que se desconocía que la joven tuviera pareja

El flamante novio nació en Venezuela, pero tiene origen griego

La casa real jordana anunció el compromiso de Iman, segunda hija los reyes Abdalá y Rania, con el venezolano Jameel Alexander Thermiotis.

«La Corte Real extiende sus más sinceras felicitaciones a su alteza real, la princesa Iman y al señor Thermiotis en esta ocasión y les desea toda una vida de felicidad», informaron a través de un comunicado.

La noticia ha sido toda una sorpresa, ya que se desconocía que la joven de 25 años tuviera novio. El comunicado iba acompañado por una fotografía de la pareja muy sonriente en la que Imán luce el anillo de compromiso mientras abraza a su prometido.

Rania de Jordania ha querido hacer pública su felicidad a título personal y ha dedicado un bonito mensaje a su hija a través de Instagram: «Felicidades, mi queridísima Iman. Tu sonrisa siempre ha sido un regalo de amor que he atesorado desde el día que naciste. ¡Os deseo una vida llena de amor y risas!».

Su hermano mayor y heredero al trono hachemita, el príncipe Hussein, de 28 años, hacía lo propio junto a una fotografía de él con los prometidos el día de la pedida: «Mis más cálidas felicitaciones para mi querida hermana Iman y su prometido Jameel por su compromiso. Os deseo una vida de felicidad juntos».

La pedida de mano se celebró el pasado marte 5 de julio con la presencia de los reyes de Jordania y de los tres hermanos de la novia: Hussein, Salma y Hashem, junto a la familia del prometido. El anillo de pedida es una sortija de oro blanco con un gran diamante en el centro de talla esmeralda.

Por el momento se desconoce la fecha de la boda y en el comunicado no se daba ninguna información sobre el futuro marido de la hija de los reyes jordanos, que será la primera de los cuatro hermanos en casarse.

Jameel Alexander Thermiotis nació en Caracas, Venezuela, hace 28 años. Su familia es de origen griego y ha estudiado Administración de Empresas en la Florida International University.

Es socio director de un fondo de capital riesgo en Nueva York, donde reside, y lugar donde se cree que pudo conocer la princesa, ya que ella cursó un máster de Administración de Empresas en la Parson’s School of Design de la Gran Manzana.

Inicialmente, fue complicado encontrar información sobre el futuro marido de la hija mediana de Rania, puesto que su nombre real es Jimmy Alexander Thermiotis Hernández, conocido como Jimmy, igual que su abuelo, un financiero venezolano que falleció en 2018 y que era muy conocido entre las élites de su país.

El cambio de nombre puede deberse su presumible conversión al islam para poder contraer matrimonio con la princesa jordana. El joven tiene dos hermanos, Alexia y Alejandro, y su abuelo gestionaba la franquicia de Dior en Venezuela.

