“La furia del agua me sacó de la casa y trepé sobre autos que flotaban”: Sobreviviente a la tragedia de Las Tejerías

1923701

Jennifer Galíndez, relató cómo logró salvarse de la mala jugada que la naturaleza le hizo al tranquilo poblado aragüeño de Las Tejerías, el pasado sábado.

“La furia del agua me sacó de la casa, me aferré a una ventana y luego el agua me cubrió pero trepé sobre carros que flotaban. De allí mis vecinos me rescataron, subí a una platabanda y quedé a salvo”, le relató la trágica vivencia al diario El Aragüeño.

Cuenta que estaba en su casa con su esposo, hijo y nieta, cuando de repente fueron sorprendidos por la creciente de agua en el barrio Castor Nieves Ríos de Las Tejerías.

Después de salvar su vida dijo no saber del paradero de su esposo, José Segovia (55), quien también se aferraba a la infraestructura y luchaba para ayudar a nuestra nieta, Danna Estefanía, de un año y ocho meses de edad, quien fue localizado sin vida entre los escombros.

- Advertisement -

“Desde el sábado estamos en el ambulatorio esperando saber de mi esposo y hasta el momento no aparece”, exclamó la mujer.

“Guerreros de la Fe” sin aparecer

Martha Lucía González, permanece en las afueras del Ambulatorio de La Tejerías, esperando que aparezcan algunos de los casi treinta “hermanos en cristo” que se encontraban congregados en la Iglesia Guerreros de La Fe.

Cuenta Martha Lucía que una hora bastó para que todo se derrumbara. “A las cinco de la tarde aún la comunidad estaba cubierta por la lluvia, pero todo era normal; pero una hora después, todo estaba devastado, sin que mucha gente se diera cuenta”, dijo esta otra sobreviviente.

- Advertisement -

“Me encontraba visitando a mi hermano y no viví la tragedia, pero mi casa quedó tapiada y no tenemos donde ir, me estoy quedando donde una familia amiga en el Casco Central, hay muy poca información sobre refugios y muy poca atención para bastecernos de alimentos y comida”, comentó González.

Hampa desatada

Iris Martínez, es la presidenta del Mercado Popular Las Tejerías, asegura que quince comerciantes registran pérdidas totales de sus expendios. Al tiempo que denunció que los pocos enseres que algunas familias lograron salvar después de lo sucedido, han sido robados por sujetos que se mantienen merodeando la zona, en su mayoría desconocido de la comunidad.

Mayor celeridad en las labores de búsqueda de personas

Marlene Ballesteros y Mirtha Adrián, habitantes de Castor Nieves Ríos, considera que es necesario mayor celeridad en la jornada de remoción de escombros, comentaron que son las propias familias las que se mantiene en la búsqueda de sus seres desaparecidos.

Noticia al Día/Con información del Aragüeño