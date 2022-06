La espeluznante historia de Enis Carolina González, quien está desaparecida: Sospechan que fue asesinada y calcinada por su expareja en Coro

junio 26, 2022 - 11:34 am

La noche del pasado viernes 24 de junio, fue localizada una osamenta en el sector El Calichal de Coro, estado Falcón. La osamenta fue calcinada. Para ese momento del hallazgo, se desconocía alguna pista sobre el sexo o edad de la víctima.

Al lugar, se presentaron los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para remover los restos e iniciar las investigaciones. Según se conoció, los habitantes de la zona avistaron los restos y dieron parte a las autoridades.

El sábado, se conoció que Marlene Coromoto González, una angustiada madre, buscaba a su única hija, quien se encontraba desaparecida desde el pasado lunes 20 de junio.

El clamor de la madre por encontrar a su hija con vida estremeció el sentir de toda una comunidad, y la noche del viernes 24 de junio, se supo la noticia sobre el hallazgo de los restos calcinados de una persona desconocida en los llamados Pozos de la Muerte, en El Calichal.

El cadáver hallado podría pertenecer a Enis Carolina González González, y esto mantiene en angustia a sus familiares, pero los detectives del CICPC tienen en curso una investigación y no han conformado si se trata o no de la mujer.

La trágica historia de Enis Carolina

Enis Carolina González salió el pasado lunes, 20 de junio, a llevar a su hija de 10 años, estudiante de tercer grado, hasta la escuela Julio César Parra, ubicada en el mismo sector Zumurucuare, a unas cinco cuadras de donde vivía, según relatos de sus familiares.

La mujer salió con unos shorts y blusa estampada, unas chancletas blancas y una gorra amarilla con rojo, después de ahí quedó en ir a casa de su suegra, en el mismo Zumurucuare, donde viven sus otras dos hijas, la mayor de 12 años y la menor de 6 años.

Enis no volvió a casa y nunca más respondió al celular desde ese lunes, reseñó la información obtenida por los medios locales.

Pero algo llamó la atención de sus parientes y a los detectives del CICPC: todos los familiares y conocidos de Enis Carolina tras su desaparición se activaron en su búsqueda, menos Rómulo Valero, el padre de sus hijas y el que había sido su pareja hasta hacía cuatro meses, con el que rompió relaciones amorosas dado que éste la maltrataba y la golpeaba.

Trascendió que Enis Carolina había formulado dos denuncias contra su expareja y ella tenía un nuevo pretendiente.

Según reseña de Cactus24.com, el ex de Enis vivía acosándola, quien la perseguía y la llegó a amenazar diciendo que ¡si no era para él, no sería para nadie!. A la familia González le pareció extraño que siendo el padre de las tres hijas de Enis, no lo vieran buscándola.

Lo dejó por violento

Enis y Rómulo Antonio Valero Argüelles vivieron poco más de 12 años como pareja, hasta hace cuatro meses que ella, cansada de sus maltratos, lo abandonó y quiso darse una oportunidad con alguien que realmente la valorara como mujer.

Ella se quedó con la segunda hija que tuvieron en común y él con la mayor, de 12 años, y la menor, de 6.

Cuando se reportó el hallazgo del cadáver, testigos aseguran que Rómulo cambió radicalmente, volviéndose un hombre introvertido, callado, negado a su familia y nervioso.

En Zumurucuare muchos aseguran que a pesar de ser un hombre muy conversador, «Momo», como es conocido, comenzó a comportarse diferente a partir del lunes 20 de junio.

Desde entonces nadie sabe de su paradero.

Asimismo, el CICPC de Coro tiene activados a todos sus expertos en la investigación, así como en las áreas de antropología, odontología y otras áreas técnico-científicas, así como análisis de telefonía, con el fin de armar el rompecabezas y determinar si la desaparición de Enis y la huida de «Momo» son sucesos conexos.

Se espera que en las próximas horas se conozca si el cadáver es el de Enis Carolina González González.

con información de Cactus24.com