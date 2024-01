211086

Para el período legislativo del año 2024 fue juramentada este martes, la concejala Lurba Rojas, como presidente de la Cámara Municipal de Rosario de Perijá.

“Me he preparado para servir a mi pueblo, mi Rosario de Perijá, en esta nueva responsabilidad. He leído mucho. He orado. Y he comprendido que el 2024 no es un año casual, es un año que demanda por parte de todos esfuerzos extraordinarios. También demanda una voluntad inquebrantable por ser libres, que en lo personal y en mi partido, es lo que nos motiva a no desistir en nuestro compromiso con Venezuela”, dijo.

Rojas agradeció la confianza depositada en ella como servidora pública, concejal y “para impulsar desde este Concejo el desarrollo de nuestro municipio, nuestro estado y país”.

En sus declaraciones, también agradeció a su partido Voluntad Popular, a la Unidad y a Venezuela por apoyarla en este nuevo reto. “Este Concejo Municipal será una ventana para la articulación política de unidad que todos necesitamos para salir de esta tragedia, porque con nuestro esfuerzo y poniendo todos las ganas y compromiso Rosario de Perijá dará buenas cuentas este 2024 al país”, apuntó.

Noticia al Día con Nota de Prensa