La cifra récord que pagaron por la camiseta de Lionel Messi de su gol 500

mayo 5, 2022 - 5:11 pm

1881299

Un coleccionista pagó hasta 450.000 dólares por una icónica camiseta de Lionel Messi, quien usó durante su época en el Barcelona.

La subasta de la camiseta de Messi inició con un precio de 160 mil dólares, pero finalmente fue vendida en 450 mil dólares luego de una semana.

El nuevo poseedor de la casaca no tardó en publicar su adquisición a través de las redes sociales. «No puedo creerlo. El más sagrado de los santos griales para mi colección», publicó el propietario.

Por su parte, la compañía de artículos de colección Goldin dio a conocer la venta. “Es un récord histórico para cualquier camiseta usada por el astro argentino”.

Final Sale Price: $450,000

An all-time record for any Lionel Messi game-used jersey. pic.twitter.com/DopquDPx8g

— Goldin (@GoldinCo) May 1, 2022