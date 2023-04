La Arepa Coriana regresa con todo su sabor a Maracaibo

85982

La famosa y tan esperada Arepa Coriana vuelve al ruedo gastronómico de Maracaibo al reaperturar su sede en la calle Cecilio Acosta este viernes 28 de abril, para complacer a quienes siempre añoraron ese inigualable sabor que la convirtieron en referencia obligada cuando se habla de comida rápida de la ciudad.

El sitio se llenó de inmediato. Foto: Isidro López

Apenas aperturado el local, de inmediato sus espacios se plenaron de comensales presurosos de saborear nuevamente el sabor de la Arepa Coriana, elaboradas además con su preparador estrella de siempre, Angel David Atencio, quien nos refirió que “La preparación de la arepa coriana es un secreto que me dejaron unos tíos y que no ha podido ser igualado por otros pues lo he mantenido fuertemente guardado como un tesoro familiar”.

Angel David Atencio tiene el secreto. Foto: Isidro López

Por eso, este establecimiento se ha mantenido en el gusto de los marabinos durante más de cuarenta y tres años, solamente suspendiendo sus labores los últimos tres años debido a la problemática presentada mundialmente por la pandemia del Covid19 que afectó gran cantidad de comercios en nuestra ciudad.

Para este 2023 deciden relanzar el establecimiento con las mismas fórmulas y características donde la buena atención y el cuidado en la preparación de sus platos, siguen siendo sus puntos fuertes como establecimiento de venta de comida rápida.

Foto: Isidro López

En la Arepa Coriana, además de sus tradicionales arepas, ofrecen otras opciones de comida como patacones, hamburguesas, perros calientes, arepas de queso, entre otros.

Para estar enterados de su menú, promociones e informaciones en general, pueden seguirlos en su cuenta de Instagram @lacorianamcbo, visitarlos para probar sus productos en la calle 67 (Cecilio Acosta) con avenida 9b. También tienen número de WhatsApp 584246337652.

Buena atención. Foto: Isidro López

Con el sabor de siempre. Foto: Isidro López