El misterio de la desaparición y búsqueda del niño Jean Carlos Rodríguez, quien cumpliría 5 años el 1 de abril, continúa. Han trascurrido 2 años y tres meses, sin que se sepa nada de él, sus padres Jean Carlos Rodríguez y Verayelin Gómez, se preguntan desesperados: ¿Por qué los cuerpos policiales no han retomado el caso?, ¿Qué ha ocurrido con las investigaciones?, ¿Por qué no se han dado respuestas?.

De acuerdo al medio El Regional, era 5 de enero del año 2021, aproximadamente 8:30 am, cuando el niño que contaba para entonces con 2 años, fue visto por última vez.

Desapareció cuando se encontraba jugando con unos ovejos en el patio de su casa ubicada en el sector Barlovento, parroquia Jorge Hernández de Cabimas, mientras que su madre preparaba el desayuno y a su vez conversaba con una tía.

Según investigaciones, a pesar de su corta edad, el infante arreaba a los ovejos, a los que minutos antes estando dentro de su vivienda, había visto pasar por el frente y a los que en medio de su diversión salió persiguiendo.

Pasado unos minutos, en el que no se escuchaba más ni el llanto o risas del menor, su mamá lo fue a buscar llamándolo ¡Carlitos, Carlitos!, puesto que había preguntado a dos vecinas si lo habían visto, respondiendo una de ellas: “El bebé, se fue a mano izquierda, detrás de los ovejos”.

Al seguir indagando, luego con el señor que arreaba a los ovejos, que respondió afirmativamente que había soltado a sus animales y al emprender una búsqueda con él, la pesadilla comenzó aparecieron a pocos metros de la casa los ovejos, pero, el niño no.

La denuncia de los padres

Al momento que Jean Carlos Rodríguez desaparece, sus padres se dirigieron hacia el Instituto Municipal de Policía de Cabimas (Policabimas), que activos con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), peinaron la zona por alrededor de 5 ó 6 días.

Una vez formulada la denuncia ante el Cicpc, el 6 de enero, sus padres durante tres días, fueron buscados por las autoridades en su propia casa, para llevarlos durante el día y parte de la noche a interrogatorios, según ambos, los torturaban y maltrataban, haciéndoles diversas preguntas:

¿Cómo se pudo haber perdido?, ¿Posible paradero de la criatura?, ¿Está o no con su verdadero padre?, pues se ponía en duda la paternidad de Jean Carlos Rodríguez e incluso se hablaba sobre la supuesta venta por parte de los representantes del menor. “Nosotros no tenemos corazón para vender a nuestro hijo”, expresó Verayelin Gómez.

Las promesas de los cuerpos policiales, que trató el caso como una investigación normal de personas desaparecidas fue: “Lo vamos a encontrar”.

Pese a esto, la familia ha acudido a diversas instancias en Caracas, donde conversaron directamente con una asistente del ministro Tareck William Saab, fiscal general de Venezuela y desde donde llamaron al fiscal 43 Roberto Ching, a cargo del caso.

Las pistas que no son suficientes

Tras 8 meses de angustia, desesperación y dolor de la familia, una testigo salió a relucir y les notificó que al niño se lo llevó “El mocho”, vecino del sector Barlovento y de quien tampoco se sabe absolutamente nada.

Por no poseer los recursos económicos suficientes, los padres de Jean Carlos Rodríguez, manifiestan que no han podido activar una campaña por ejemplo a través de afiches con la fotografía de su hijo para emprender una búsqueda más intensa en todo el país o otros países como Colombia, por lo que, están aferrados y fortalecidos en Dios, a quien le encomiendan sus oraciones para que su niño aparezca sano y salvo, ya que, han sido dos años y tres meses, sin poder dormir bien, en medio de inquietudes y llenos de mucho dolor por no saber donde está, con quien y en que circunstancias.

“Me la paso día a día, llorando pensando en la situación en la que estará mi niño, si ha comido, si le hicieron algo malo o no. Es muy duro vivir así, a veces me quiero echar a morir”, expresó Verayelin.

“Por falta de recursos no hemos podido encontrar al niño, pero los cuerpos policiales tienen todos los elementos para resolver el caso”, aseveró el padre del menor, quien exigió junto a su esposa encarecidamente a las autoridades que retomen el caso “porque no desapareció un animal”, se extravió el 5 de enero del año 2021 un niño, que este 1 de abril estaría soplando sus 5 velitas, en compañía de sus padres, dos hermanitos y seres queridos, que añoran y desean tenerlo cuanto antes de vuelta a casa.

Con información de El Regional del Zulia

Fotos: Gayledys Barrientos