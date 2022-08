La alcaldesa de Boston declaró el 18 de agosto como el día de Bad Bunny

agosto 19, 2022 - 1:00 pm

La alcaldesa de Boston ha declarado el 18 de agosto como el día del cantante puertorriqueño Bad Bunny, reportó el medio de comunicación El Planeta Boston.

El día de ayer, la alcaldesa mayor Michelle Wu, recibió al intérprete en la ciudad de Boston y ahí mismo declaró el 18 de agosto como su día, firmando un acuerdo.

Sin embargo, las personas no parecen estar muy contentas con este hecho; y es que comentarios como: «No tengo nada en contra de Bad Bunny, pero esto es ridículo», «Pa’ eso es alcaldesa? Jajaja, qué payasada esta gente a lo bien», abundan en las imágenes.

Al respecto, el puertorriqueño no se ha pronunciado.

Thank you @mayorwu for welcoming @sanbenito to Fenway Park & declaring today Bad Bunny Day in the City of Boston! pic.twitter.com/NkuQUWMIty

— Red Sox (@RedSox) August 18, 2022