Karol G reveló que Pablo Escobar ayudó a su familia: La Bichota no vino en «cuna de oro»

Recientemente Karol G se hizo tendencia mundial al rechazar públicamente las imágenes de una revista de entretenimiento a la que concedió una entrevista y en cuyas fotos la editaron tanto que la artista colombiana no se sintió representada. Tras todo el problema por el reclamo de la paisa para que se dejaran sus fotos al natural, trascendió un aparte de la charla en la que la artista revela un detalle poco conocido de Pablo Escobar y la relación con su familia.

En su diálogo con GQ México la artista nacida en Medellín señaló, como muchos otros colombianos y paisas que crecieron en la época de los 90, que una de las cosas más difíciles de vivir en Colombia durante esos años era estar bajo el miedo de la violencia y el narcotráfico, especialmente en la capital antioqueña, donde infundía el miedo el narcotraficante Pablo Escobar.

La artista de 31 años señaló que creció en “una época muy extraña”, pues en la actualidad en el mundo se sabe que ‘El Patrón’ Pablo Escobar fue un hombre sanguinario y peligroso, pero en ese momento para muchas familias paisas fue un importante benefactor. Los colombianos saben la historia de las casas que el narcotraficante regaló y sus pasos por la política del país, sin desconocer las oscuras intenciones del hombre y el daño que causó al país.

A la revista mexicana Karol G señaló que, antes de que ella naciera (1991), su madre se vio beneficiada por un dinero que le entregó el mismo Pablo Escobar, un dinero que según la cantante “salvó” a su familia. Carolina Giraldo, nombre de pila de La Bichota, recordó que ella no viene de ‘cuna de oro’ y que sus padres atravesaron difíciles momentos económicos.

Martha Navarro, la mamá de Karol G, trabajaba como mesera en un restaurante de Medellín antes de dar a luz a la cantante y se enfrentaba a la falta de dinero en su casa. Una noche, según recordó La Bichota, el narcotraficante Pablo Escobar cenó en el restaurante en el que trabajaba su madre y le dejó “una propina que cambiaría la vida de la familia y la ayudaría a levantarse”.

A pesar de ese dinero que, en ese momento, fue un salvavidas para la economía de la familia Giraldo Navarro, Karol G señaló que no olvida los tiempos de zozobra por la violencia en la ciudad y el daño que el negocio de Pablo Escobar causó a todo el país. De hecho, su familia también fue víctima de la violencia, pues a un tío de la artista lo mataron una noche en Medellín, por salir después del toque de queda.

La artista de “Mañana será bonito” señaló que está orgullosa del trabajo que ella y muchos otros artistas han realizado para transformar la cara del país en algo mucho más positivo. “Mi país tiene un estereotipo de que lo único que tenemos allá es narcotráfico y drogas. Y no, esa época ya pasó”, sentenció con firmeza a la revista GQ.

La queja de Karol G por sus fotos editadas

“Hoy se hizo pública mi portada en la revista GQ, con una imagen que no me representa porque mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural. Agradezco la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría allí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que hicieron, no cambiaron nada”, aseveró Karol G.

“Más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mi, siento que es hacia las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas, a pesar de los estereotipos de la sociedad (…) Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, concluyó.

