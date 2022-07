Julio Iglesias habló por primera vez sobre los famosos memes de “Julio”

julio 12, 2022 - 10:50 am

1897222

Se ha vuelto común en los últimos años que cuando llega el séptimo mes del año, aparecen innumerables memes que, con humor, utilizan la imagen de Julio Iglesias para hacer frases de doble sentido, relacionando al cantante español con el mes que lleva su mismo nombre.

Según reseña la revista Semana, hace varios años el español había dado una entrevista en la que se refirió a la ola de memes que llegan a través de redes sociales con su rostro cuando comienza julio, por lo que su nombre y su imagen se pone de moda siempre a esta altura del año.

Y aunque el artista aseguró que había visto algunas imágenes que no le gustaban, en general le parecieron divertidas y se tomó con humor la imaginación que tienen las personas en redes sociales para hacer chistes cada vez más novedosos con su imagen.

“De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, afirmó Julio Iglesias a la revista Hola hace varios años.

Julio está mal de salud

En la actualidad, sin embargo, Julio Iglesias no se encuentra pasando por su mejor momento y tiene preocupados a sus seguidores. El cantante español ha presentado problemas de salud que lo han mantenido lejos de las cámaras y de los escenarios. Según se conoció a través del periodista Jorge Rial, en el programa Argenzuela del canal argentino C5N.

Cuando esta persona se dirigía hacia el jardín de la mansión, en donde Julio Iglesias descansaba, se dio cuenta de que el artista estaba en una silla de ruedas, al parecer, debido a que tendría algunos problemas de movilidad. “Vive de su imagen. No quiere que nadie lo vea así”, comentó la fuente cercana a Julio Iglesias citada por Jorge Rial.

Sin ofrecer mayores detalles, la noticia sobre el supuesto estado de salud de Julio Iglesias motivó la preocupación de sus fanáticos. No obstante, por el momento, no se ha publicado ningún tipo de información oficial desde las redes sociales o sitio web del artista.

Su segundo hijo, Julio José Iglesias, había manifestado que la salud de su padre “estaba de maravilla”, pero sus declaraciones dejaron muchas dudas entre periodistas y fanáticos del cantante, ya que muchos consideran que esas afirmaciones se hicieron para ocultar el verdadero estado de salud del español. Por el momento no se ha confirmado y desmentido esta información.

El reconocido artista había suspendido todos sus shows en público y eventos donde pudiera haber muchas personas para cuidarse de un posible contagio a raíz de la pandemia de covid-19, ya que en los últimos años Iglesias ha tenido bastantes complicaciones de salud, por lo que habría sido muy minucioso con cualquier decisión que lo afectara a sus 78 años.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de

Revista Semana