Juez deja en libertad condicional a Nicolás Petro y Day Vásquez

Quedan libres. El juez de control de garantías de Bogotá dictó este viernes medidas no privativas de la libertad para el hijo de presidente colombiano Gustavo Petro, Nicolás Petro, y su exesposa, Daysuris Vásquez, quienes deberán cumplir con algunas restricciones como permanecer en su país y participar en la política.

“Se accede a la medida de aseguramiento, pero no privativa de la libertad”, expresó el juez, quien, no obstante, dispuso que la pareja no podrá salir del país ni tampoco “del ámbito donde se produjo su captura, la ciudad de Barranquilla”.

La Fiscalía manifestó que se encuentra conforme con la decisión judicial en torno a los investigados por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El fiscal Mario Burgos señaló que el primogénito del mandatario Petro y Vásquez “hoy son testigos potenciales de la Fiscalía General de la Nación”.

Burgos recordó que Daysuris Vásquez fue la primera en acercarse a la Fiscalía para denunciar el ingreso de dinero ilegal, proveniente del narcotráfico, para la campaña de Gustavo Petro del año 2022.

En tanto, Nicolás Petro decidió colaborar con la justicia y admitió haber recibido dinero ilícito para la campaña de su padre, según detalló en días pasados la fiscalía. Además, se comprometió en entregar pruebas para comprobar que el dignatario de Colombia estaba enterado del ingreso de dicho dinero sucio.