Juez decidirá si Alex Saab tenía condición de diplomático cuando fue detenido

El juez federal Robert N. Scola, del distrito sur de Florida, decidirá si el empresario colombiano Alex Saab tenía condición de diplomático cuando fue detenido en Cabo Verde por una orden emitida por Estados Unidos.

El periodista Joshua Goodman informó este lunes que la apelación de la defensa de Saab presentada en abril ante una audiencia del Tribunal de Apelaciones de Atlanta (Georgia) en la que se intentó demostrar la presunta condición de diplomático del colombiano, quien es juzgado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, no funcionó, por lo que será el juez Scola quien determine el estatus de Saab.

«La decisión procesal no aborda los méritos del argumento de Saab, lo que significa que aún puede apelar si el juez Scola considera que debe ser juzgado por corrupción», añadió el periodista en Twitter.

Informó además que la defensa de Saab deberá revelar documentos de la cooperación de Saab con la DEA.

El mes pasado, David Rivkin, abogado de Saab, se escudó en tratados como la Convención de Viena para tratar de alegar que el empresario tenía inmunidad diplomática cuando fue detenido.

El empresario enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, del que se declaró no culpable el 15 de noviembre del año pasado ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.

En febrero se supo por documentos judiciales del caso que Saab cooperó con Estados Unidos durante un año de forma proactiva sobre sus actividades ilícitas y los contratos con el gobierno de Venezuela.

NEW: Appeals panel leaves to Judge Scola to decide whether Alex Saab is a Venezuelan diplomat immune from prosecution.

The procedural decision doesn't address the merits of Saab's argument, meaning he can still appeal if Judge Scola deems he must stand trial for corruption. pic.twitter.com/lW0Z4tMt8e

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 2, 2022