Juegos Intergaiteros 2023 inician este sábado 6-may

87744

Este miércoles 3 de mayo, se llevó a cabo la rueda de prensa para anunciar el inicio del Campeonato de Softbol Intergaitero 2023. El campeonato estará conformado por 14 equipos; seis más que la edición anterior.

Los equipos que estarán presente son: Gaiteros de Ziruma, 2 pa’ 3, Eclipse, Garra Gaitera, La Comba, Magazine Zuliano, Los Rosareños, Bajo la Misma Estrella, Zuliano Somos, Servidores de María, Gran Chiquinquirá, Cardenales del Éxito, Grupo Montuno y Fundagraez. El torneo será desde el 6 de mayo hasta el 15 de julio, los días sábados.

La ronda eliminatoria está divida en los grupos A y B, posteriormente se llevará a cabo las semifinales y la gran final.

La jornada comenzará a partir de las 8:30 de la mañana con el enfrentamiento de los equipos Garra Ferrer Vs Gran Chiquinquirá en el estadio Edgar Ferrer, seguidamente a las 10:30am se verán las caras Cardenales del Éxito contra Servidores de María. El acto inaugural será a las 12:00m y luego seguirá la tanda de enfrentamientos la Comba vs 2 pa’ 3, a la 1:30pm, Gaiteros de Ziruma vs Bajo La Misma Estrella cierran la jornada en el estadio Edgar Ferrer. En el estadio Cuatricentenario jugaran Zuliano Somos frente a Magazine Zuliano a las 8:00 am y a las 10:00 am los Rosareños vs Eclipse 88.1 cierran la jornada así lo informó el presidente Walter Ocampo.

Además expresó que el torneo de esta edición, será en homenaje a dos extraordinarios solistas gaiteros, Xiomara Rivera y Danelo Badel. En la misma rueda de prensa, señaló que el evento será totalmente gratuito para que las personas puedan disfrutar de la fiesta musical.

El periodista Gerardo Luces comentó que el año pasado estuvieron presentes unas 900 personas, por lo que se espera que, en esta edición, se duplique dicho número.

El torneo contará con el respaldado de los Bomberos de Maracaibo, la policía municipal, en coordinación con la Alcaldía de la localidad, para resguardar la seguridad de las personas que estarán presente.

Además, habrá un torneo de dominó para las Damas de la Gaita, llamada Copa Lisbeth Pérez, solista gaitera de la agrupación Trovadores.

La gran sorpresa de la tarde fue la noticia de que la edición del próximo año se realizara en el municipio San Francisco.

Noticia al Día

Lea también: Alcalde de San Francisco le mandó una recta de humo al Softbol Intergaitero