Juan Guaidó presentará un balance y rendición de cuentas el 16-S (+Video)

septiembre 14, 2022 - 3:51 pm

1912864

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, anunció con un video publicado a través de las redes sociales que el próximo 16 de septiembre presentará un balance y rendición de cuenta a todos los venezolanos.

“Nos quieren hacer creer que no hay emergencia humanitaria en Venezuela y que los aportes para la ayuda humanitaria no son necesarios, o se los robaron; o que la lucha por la democracia no rendirá frutos. Si has tenido dudas con respecto a esto, Maduro te engañó”, aseguró

El dirigente político declaró que los ciudadanos han sido víctimas del “bloqueo de la información”, por lo que “Es importante rendir cuentas y transparencia para derrotar la propaganda de odio y desinformación de la dictadura”.

“Por eso el 16 de septiembre haremos un balance a la nación, rendiremos cuenta de lo que hacemos para enfrentar a la dictadura y recuperar la democracia”, indicó.

Este 16 de septiembre pendiente, haremos balance a los venezolanos. Es importante rendir cuentas y transparencia para derrotar la propaganda de odio y desinformación de la dictadura. pic.twitter.com/lDjXjVUGJW — Juan Guaidó (@jguaido) September 13, 2022

Lee también: Emir de Catar: «Hay gente que no acepta que un país árabe y musulmán acoja la Copa del Mundo»

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día