Josef Martínez fue suspendido por Atlanta United por altercado con su entrenador

septiembre 7, 2022 - 1:06 pm

1910896

El venezolano Josef Martínez, máximo goleador y estandarte del Atlanta United, fue suspendido por el equipo por «conducta perjudicial» tras un «altercado en el vestuario con el DT Gonzalo Pineda», luego de la derrota contra Portland.

“Atlanta United anunció hoy que ha suspendido a Josef Martínez por un juego por conducta perjudicial para el equipo. Martínez no participará en la actividad del equipo esta semana y no estará disponible para el sabado contra Toronto FC. Esta programado para reincoporarse al equipo el lunes 12 de septiembre”, se lee en el comunicado.

Según reportes del sitio The Athletic, Martínez se perderá el partido ante Toronto FC y regresará el 12 de septiembre a las filas del equipo. Fuentes anónimas comentaron a The Athletic que tras la derrota ante los Portland Timbers, el delantero venezolano llegó enfadado al vestidor. Acto siguiente, Martínez tiró una mesa con comida de su frustración.

Al llegar al vestidor visitante, el entrenador del Atlanta United, Gonzalo Pineda, confrontó a Josef tras enterarse que fue él quien causó el desorden en el piso.

«(Josef Martínez) tiró todo al piso y ahí estaba el pollo y el arroz tirados en el vestidor»; comentó un testigo de lo sucedido a The Athletic. Según los mismos repotes, los presentes separaron a Gonzalo Pineda y Josef Martínez dado que hubo roce físico entre ellos.

Leer más: El venezolano Josef Martínez anotó su octavo gol en derrota del Atlanta United

El delantero venezolano Josef Martínez acumula ocho goles y cuatro asistencias en 22 partidos disputados en la MLS. El carabobeño hizo gol en su último compromiso contra Portland de cabeza tras un tiro de esquina.

📰 | #ATLUTD announced today it has suspended Josef Martínez for one game.https://t.co/c53t6lxdQ5

— Atlanta United FC (@ATLUTD) September 7, 2022