José Guerra: El salario mínimo que en marzo era de $30, hoy es de $15

«De nuevo, el BCV no tiene cómo estabilizar la tasa de cambio»

El economista venezolano José Guerra se pronunció sobre los recientes aumentos que ha sufrido el dólar en el mercado negro, lo que ha puesto a muchos a correr.

En menos de dos semanas , el valor de la divisa se ha incrementado en casi el 40%.

Guerra se expresó al respecto: «Colapsa el bolívar y con él los salarios. De nuevo, el BCV no tiene cómo estabilizar la tasa de cambio porque no tiene reservas y porque el público no quiere bolívares. Una combinación letal».

Agregó: «La tragedia: el salario mínimo mensual, que en marzo de 2022 era $30, hoy es $15».

Guerra cuestionó las recientes acciones del BCV para tratar de contener el precio del dólar paralelo.

«Lo último. El BCV sin saber qué hacer, acaba de inventar una subasta de $ a través de la banca. Lo mismo que se hizo en 1994 y 2013 con fracasos anunciados. Los bancos no tienen $ y la demanda es creciente. Esa película la hemos visto pero al parecer no la recuerdan», puntualizó el también exparlamentario.

