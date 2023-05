97196

José Brito, diputado opositor por el partido Primero Venezuela, expuso: “Las primarias, se vayan a dar o no, de ese proceso, de esa estafa, no va a salir el próximo candidato a presidente de la República, porque es más de lo mismo, es parte del desastre”. Las declaraciones las emitió durante una entrevista difundida por Venezolana de Televisión.

Añadió que el país se encuentra sumergido en cúpulas divididas, “es la hora de cambiar, de encontrar a Venezuela y es hora de desplazar esas cúpulas… Viene un proceso y vamos a ir a hablar a esa Venezuela profunda, que sufre, que padece y decirle: es la hora de cambiar, de encontrar a Venezuela, y de desplazar esa cúpula”, esto sobre la oposición.

Señaló además que en las elecciones primarias de la oposición, “nunca será presidente una persona que su única oferta sea continuar con la barbarie en el país”.

Reconoció, como único presidente, a Nicolás Maduro, y mencionó que “este es un país liliputiense, donde todas las estructuras políticas partidistas son diminutas, incluyendo la del Gobierno”.

“Un triste papel”

Al ser consultado sobre la actuación de Dinorah Figuera, Brito recalcó, “eso es una locura, creo que está haciendo un triste papel en este momento, eso es más de lo mismo… se circunscribe este drama como el de las cúpulas nefastas de este país”.

“Yo soy padre de un niño de cristal”

Se le preguntó sobre su posición ante las desafortunadas declaraciones del ex alcalde de El Tigre, Ernesto Parequeima, contra personas con trastornos del espectro autista (TEA), y expresó su solidaridad con niños, niñas y jóvenes que padecen esta condición y rechazó todo acto contra ellos.

“Mis principios están por encima de cualquier otro acuerdo político (…) yo soy padre de un niño de cristal, así me dijeron los médicos cuando mi hijo egresó del hospital y creo que ciertamente es un tema muy sensible como tal y lamento posiciones como esa y he fijado mi posición”, finalizó Brito.

