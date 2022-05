José Altuve conecta su segundo jonrón de la temporada (Video)

mayo 4, 2022 - 8:53 am

José Altuve bateó jonrón solitario el martes 3 de mayo en la blanqueada 4-0 de los Astros de Houston sobre los Marineros de Seattle.

El venezolano se voló la barda del jardín izquierdo en el séptimo episodio contra el lanzador Matthew Festa por el jardín izquierdo del Minute Maid Park.

Altuve, de 31 años, sumó su segundo cuadrangular de la temporada 2022. El pequeño gigante volvió el lunes de la lista de lesionados.

It's always a fiesta when Tuve goes to the Crawford Boxes. pic.twitter.com/0VEn7kofyk

— Houston Astros (@astros) May 4, 2022