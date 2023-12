Jorge Rodríguez: “Todavía hay cientos de miles de personas que no se irán a sus casas hasta que no voten”

192982

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se dirigió este domingo tres de diciembre a la nación para agradecerle al pueblo venezolano la concurrencia a las urnas de votación en el marco del referendo consultivo por el territorio Esequibo.

Rodríguez, quien además es coordinador general del comando de campaña Venezuela Toda, hizo un llamado a todas aquellas personas que aún no han votado a que cumplan con un deber constitucional y sufraguen a favor del Esequibo.

“Todavía hay cientos de miles de personas en las afueras de muchos centros de votación a lo largo y ancho del país, que no se van a ir a sus casas hasta que no hayan votado. Los centros electorales estarán abiertos hasta que no haya nadie esperando turno para votar”, dijo Rodríguez.

Noticia al Dia