John Poulos confiesa que sí asesinó a Valentina Trespalacios luego de tener relaciones íntimas: “Estaba muy drogado”

-En enero de 2023, el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios conmocionó a Colombia, luego de que su cuerpo sin vida apareciera dentro de una maleta, la cual habían dejado en un contenedor de basura del barrio Versalles, en Bogotá, ubicado en la localidad de Fontibón.

John Poulos en audiencia por el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios. Foto: Captura de pantalla

Tras más de un año de este atroz crimen, la expareja sentimental de la joven, John Poulos, confesó este miércoles en audiencia oral que sí la asesinó luego de sostener relaciones íntimas. Asimismo, manifestó una vez más que estaba muy drogado la noche en la que ocurrieron los hechos.

“Quedé destruido, yo a ella la amaba. Había estado con ella nueve meses, hablábamos todos los días. Imagínense matar a alguien a quien uno ama. La habitación me daba vueltas, era una sensación horrible. Había consumido muchas drogas”, precisó.

El ciudadano norteamericano puntualizó que no acudió a las autoridades debido a que en Estados Unidos, según él, tienen la percepción de que la justicia en Colombia es corrupta y que lo iban a matar en la cárcel. Además, indicó que Valentina siempre le decía que en el mundo en el que ella se movía había gente muy peligrosa.

“Hay una percepción en Estados Unidos de que en Colombia la Policía es muy corrupta. Sentí que no iba a tener un juicio justo. Seguía bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero pensé en salvar mi vida, por esa razón intenté escapar”, agregó.

“Lamento la decisión de meterla en la maleta y tratar de escapar”

Luego, sentenció: “Ella siempre me decía que había personas en las que no se podía confiar. Lamento la decisión de meterla en la maleta y tratar de escapar. Tenía miedo de mi vida por las personas peligrosas que ella me mencionaba, además de un mensaje que me llegó”.

Cabe recordar que el estadounidense, desde el pabellón de máxima seguridad de La Picota (donde están los extraditables), reveló hace unos días algunos detalles de su relación sentimental con la DJ, a quien conoció por la aplicación de Tinder.

Versiones previas

Poulos contó lo que había pasado la noche en la que se registró la muerte de Valentina, recalcando en esa oportunidad que él no se acordaba muy bien de lo que sucedió dentro del apartamento. No obstante, confesó que consumieron algunas sustancias psicoactivas y que habían tenido relaciones íntimas.

John Poulos y Valentina Trespalacios. Foto: @ptrain67 en X y del Servicio Nacional de Migración de Panamá, respectivamente.



“Yo conocí a Valentina por Tinder. Yo sí era novio de ella, hablamos todos los días durante nueve meses. Esa noche consumimos tres bolsas de tussi con tequila y la hookah (pipa de agua). Desde ahí lo único que recuerdo es que tuvimos relaciones y me quedé dormido, pero el resto no recuerdo, es un poco confuso. Lo único que puedo decir es que yo no maté a Valentina”, apuntó el acusado en diálogo con Focus Noticias.

Esta no fue la primera vez que el norteamericano negó haber matado a la joven, puesto que hacía unos meses también aseguró, en una entrevista exclusiva con SEMANA, que era completamente inocente.

En esa oportunidad sentenció que lo último que recordaba era que se habían quedado dormidos en el apartamento.

