Jennifer Lopez y Ben Affleck se casan: ¿Y el anillo pa´ cuando?

Una de las noticias más esperadas en el mundo artístico, parece que este año si se cristalizará. Una emocionada Jennifer Lopez anunció oficialmente que se ha comprometido en matrimonio con Ben Affleck.

Luego de que el año pasado retomaran la relación que habían mantenido 18 años atrás, la pareja ha dado un paso más comprometiéndose a una boda.

Un enlace que en esta ocasión se espera que sea definitivo, pues en 2002 la pareja ya anunció que contraerían matrimonio y finalmente todo se acabó en 2003.

Ahora, Jennifer Lopez, a sus 52 años y con un par de mellizos de 14, Emme y Max, fruto de su matrimonio con Marc Anthony; y Ben Affleck, con 42 primaveras y tres hijos (Violet, de 16, Seraphina, de 13 y Samuel, de 10) compartidos con su exmujer Jennifer Garner, afrontan una nueva etapa en su vida que la propia cantante se encargaría de hacer pública a través de sus redes sociales.

«Tengo una historia realmente emocionante y especial para compartir…», anunciaría Jennifer Lopez en su cuenta de Twitter en un vídeo que acompañaría de un emoji de un anillo verde de diamantes. Su hermana, que compartiría la publicación, también confirmaría la buena noticia a ‘People’. Una revista en la que semanas atrás la propia artista se confesaría sobre su relación con Ben Affleck.

«Somos mayores ahora, somos más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes lugares de nuestras vidas, tenemos hijos ahora, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Es un hermoso resultado que esto haya sucedido de esta manera en este momento de nuestras vidas donde realmente podemos apreciarnos, celebrarnos y respetarnos mutuamente», expuso.

«Siempre lo hicimos, pero tenemos aún más aprecio porque sabemos que la vida puede llevarte en diferentes direcciones. Hemos estado en el juego a la vista del público el tiempo suficiente para saber quiénes somos como personas y qué es lo que realmente importa y qué no importa. Tenemos hijos y nos respetamos unos a otros…», continuaría.

«Realmente vivimos nuestra vida de una manera de la que podemos estar orgullosos y nuestros hijos pueden estar orgullosos de ti. Simplemente estamos operando desde un lugar de amor y respeto por todos en nuestras vidas y eso es muy importante para nosotros. Sabemos cuál es la verdad [ y] lo consideramos sagrado», añadió la La actriz de ‘Marry Me’.

Ben Affleck, «afortunado» por disfrutar de otra «segunda oportunidad»

Ben Affleck, por su parte, concedería una entrevista a ‘WSJ. Magazine’ el pasado mes de diciembre que cobra relevancia ahora que sale a la luz el compromiso de boda. «He tenido segundas oportunidades en mi carrera. He tenido segundas oportunidades como ser humano. La vida es difícil y siempre estamos fallando y, con suerte, aprendiendo de esos fracasos», aseguró.

«Lo único que realmente necesitas para aprovechar las oportunidades que brinda ese crecimiento es la segunda oportunidad. Definitivamente he tratado de aprovechar eso. No siempre he tenido éxito, pero en los casos en que lo he hecho, ellos resultaron ser los aspectos definitorios de mi vida», añadió.

