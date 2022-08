Jair Bolsonaro inició su campaña electoral arremetiendo contra Lula da Silva y llamando a rechazar “el comunismo”

agosto 16, 2022 - 6:11 pm

Este martes el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dio inicio a su campaña para la reelección con un acto de masas en el que agitó el fantasma del “comunismo” contra su mayor rival, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, durante un encuentro con sus simpatizantes que estaban congregados en juiz de Fora, en el interior del estado de Minas Gerais y dijo “Este país no quiere retrocesos, no quiere la ideología de género en las escuelas, no quiere liberar las drogas. Este país respeta la vida desde su concepción y no quiere el comunismo“

Bolsonaro escogió esa ciudad para su primer acto de la campaña que comenzó este martes pues fue allí que, el 6 de septiembre de 2018, fue atacado a cuchilladas por un enfermo mental que intentó asesinarlo cuando faltaba un mes para las elecciones que lo llevaron al poder.

“Es la ciudad de mi renacimiento, donde mi vida fue salvada por nuestro creador”, apuntó el líder de la ultraderecha, que según las encuestas comienza la campaña con una intención de voto cercana al 30 %, frente al 45 % que se le atribuye al izquierdista Lula.

