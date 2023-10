167771

La diputada Iris Varela en entrevista con la periodista Margarita Oropeza, recalcó el trabajo que ha hecho el Gobierno en las cárceles venezolanas.

El pasado 20 de septiembre, la Fuerza Armada Nacional y efectivos policiales entraron al penal de Tocorón. ¿Qué es lo que ha estado pasando en esa cárcel y por qué las autoridades actuaron ahora y no antes, si esa situación era conocida?

“Fíjese, aquí no podemos nosotros desconocer lo que ha hecho el gobierno revolucionario en materia penitenciaria, aquí se creó un ministerio (…), no hay otro país en el mundo donde haya un ministerio que atienda a la población penitenciaria como lo hay aquí en Venezuela (…) y tomar una cárcel no es sencillo, porque son seres humanos los que están allí. Eso tiene su tiempo, su método (…)”.

” Si alguien puede saber lo complicado que es tomar una cárcel, es la persona que le está hablando (…) tuve la responsabilidad de organizar el ministerio, tuve la responsabilidad de implementar un nuevo régimen penitenciario. Cuando yo llego, cuando el comandante Chávez me nombra ministra, bueno, todas las cárceles eran de ese estilo pues, todos los informes de la toma una por una”.

” Yo dejé 95 % de control penitenciario, de pacificación de las cárceles, todo eso se hizo, lo ha hecho el gobierno revolucionario (…) Yo creo que aquí hay más de uno que lo que apostaba era que allí se generara una masacre, pues no tuvieron la masacre, fue impecable en cuanto al respeto a la población penitenciaria, la forma cómo se organizó la toma (…). Hay que felicitar al gobierno revolucionario, por haber derribado uno de los mitos que había aquí, con ese centro penitenciario en particular (…)”.

—¿Cómo se desarrolló esta banda criminal nacional con ramificaciones internacionales que tenían a “El niño Guerrero” a la cabeza y que operaban especialmente en Latinoamérica?

“(…) Están tratando de hacer creer como que Venezuela ahora está exportando delincuencia y entonces hablan de que si esta banda criminal, que si el Tren del llano, que si el Tren de Aragua”.

—¿Y no es así?

“No, cada país latinoamericano tiene bandas de delincuencia organizada (…) y tiene sus políticas criminales para hacer frente a eso; que vengan a cometer delitos en Colombia, o que vengan a cometer delitos en Perú, o que vengan a cometer delitos en Brasil, averígüese; porque ahí hay gobernantes, hay gobiernos en esos territorios. ¿Todo lo que pasa en esos países es culpa de Venezuela?, ¿es por una tal exportación de criminales de aquí? No, en lo absoluto”.

—¿Rechaza esas afirmaciones?

“Las rechazo de plano (…) ¿o es que esos gobiernos de esos países son incapaces de contener y ofrecer seguridad ciudadana a sus connacionales? Aquí cada uno tiene que buscar la manera de brindarle la seguridad a sus ciudadanos, cada gobierno, cada presidente, cada institución dedicada a eso, debe tener sus mecanismos, sus métodos para poder garantizarle la seguridad a sus ciudadanos (…).

“Venezuela pasó de ser el país que nunca la gente ni por aquí pensaba emigrar, a después tener una supuesta migración; pero esa migración es muy extraña, la migración venezolana, porque eso lo utilizaron políticamente para afectar al país (…)”.

Noticia al Día

Nota de prensa Venevisión