IMAU modifica cronograma de recolección de basura en parroquias de Maracaibo

Con la llegada de 14 nuevos camiones compactadores al municipio Maracaibo, el Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU) modificó el cronograma de recolección de desechos sólidos. Este cambio en la agenda de trabajo solo implicará a las parroquias Francisco Eugenio Bustamante y Carraciolo Parra Pérez.

El presidente del IMAU Juan Lara informó que la recolección de desechos en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante pasara para el día viernes, anteriormente prestaban el servicio los jueves. Por su parte, la parroquia Carraciolo Parra Pérez será atendida los días jueves.

“Este cambio es para optimizar el cronograma de recolección, ya que ahora contamos con el apoyo de los nuevos camiones compactadores. La idea es que Francisco Eugenio Bustamante, por ser la parroquia más grande de Maracaibo, mantenga un flujo de camiones constante en su día de recolección”, comentó el presidente para luego agregar que las operaciones de recolección comienzan desde las 6:00 am hasta las 2:00 am “los marabinos les recordamos que, si el camión no pasó en la mañana pasará en la tarde – noche”.

El cronograma de recolección de desechos quedó establecido de la siguiente manera: lunes, Cristo de Aranza, Luis Hurtado Higuera y Olegario Villalobos; martes, Cacique Mara, Coquivacoa, Cecilio Acosta, Santa Lucia y Bolívar; miércoles, Manuel Dagnino, Juana de Ávila, Chiquinquirá; jueves, Raúl Leoni, Carraciolo Parra Pérez y Cristo de Aranza; viernes, Francisco Eugenio Bustamante, Cacique Mara y San Isidro; sábado, Manuel Dagnino, Venancio Pulgar e Idelfonso Vásquez; domingo, Antonio Borjas Romero.

La recolección bisemanal en las parroquias Manuel Dagnino, Cristo de Aranza, Cacique Mara y Cecilio Acosta se mantendrá tal como se viene aplicando desde el pasado julio de 2023, cuando fue anunciado por el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina.

