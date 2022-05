Imágenes impactantes del tornado de Alemania que dejó 30 personas heridas

mayo 20, 2022 - 3:34 pm

Un «tornado» dejó al menos 30 heridos, «diez de ellos graves», en la ciudad alemana de Paderborn (oeste), indicó este viernes un portavoz policial a la AFP.

El fenómeno provocó importantes daños materiales en esta localidad de la región Renania del Norte-Westfalia, azotada por la tempestad que surca actualmente el cielo de Alemania después de que se registraran temperaturas anormalmente elevadas.

Damage in Paderborn, #NRW from the same person who took the tornado footage (@Revoltec4). Many trees are down with a bus getting hit by one. No word on injuries at this time. #DEUwx #unwetter #severewx https://t.co/xLdWDajN5d pic.twitter.com/zBWLdWXqk6

— Vortix ♦️CODE RED ♦️ (@VortixWx) May 20, 2022