Huracán “Estelle”: a pesar de que se aleja de México, provocará intensas lluvias en diferentes estados

julio 18, 2022 - 9:30 pm

1898800

-El huracán “Estella”, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, continúa avanzando al Sur de Baja California Sur, alejándose del territorio mexicano; sin embargo, su presencia aún seguirá afectando el clima en el territorio mexicano.

Con su presencia y en interacción con el monzón mexicano, reforzará las condiciones para lluvias intensas en Sinaloa, así como lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y occidente mexicano, esto de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

Asimismo, se esperan rachas de viento de 50 a 70 km/h, así como olas de hasta 4 metros de altura significativa en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

El fenómeno, que se formó el viernes pasado como tormenta tropical cerca de las costas del estado mexicano de Guerrero, ahora está 560 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, sitio turístico de Baja California Sur, y 630 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El ciclón se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de 22 kilómetros por hora, vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de viento de 155 kilómetros por hora, de acuerdo con el SMN.

Today’s picture of Category 1 Hurricane #Estelle in the eastern Pacific near Mexico. Current wind speed over 80 mph. #HurricaneEstelle #HuracánEstelle pic.twitter.com/1h0pD0hHF7

— Zoom Earth (@zoom_earth) July 19, 2022