Huracán Bonnie sube a categoría 2 y causa fuertes lluvias en México

-El huracán Bonnie, que dejó tres muertos en Centroamérica, subió este lunes a categoría 2 de 5 en la escala de Saffir-Simpson, mientras avanzaba en paralelo a la costa del Pacífico mexicano, informaron el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos y autoridades locales.

«Bonnie se intensificó a huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson», destacó el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) en comunicado.

El huracán se localizaba 335 km al sur de Acapulco (estado de Guerrero) y se desplazaba hacia el oeste a 28 km/h, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h, indicó el NHC en su reporte de las 21H00 GMT.

Category 2 Hurricane #Bonnie satellite picture from today south of Mexico. Winds up to 100 mph. #HurricaneBonnie #HuracánBonnie pic.twitter.com/iY9d0aTDyC

— Zoom Earth (@zoom_earth) July 4, 2022