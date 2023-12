Huele a Navidad en Maracaibo con el concurso edición: Pan de jamón

195905

Un total de 14 marabinos participaron con la creación de un pan de jamón en dos modalidades: tradicional y de autor, que es un pan con ingredientes y preparaciones secretas.

Diciembre sin pan de jamón no es diciembre, por eso y para conseguir la mejor versión de ese plato tradicional, la Alcaldía de Maracaibo a través de la Dirección de Turismo y en alianza a Dohmi Culinary Institute lanzó el concurso Huele a Navidad 2023 en la que participaron, la tarde de este jueves 7 de diciembre, 14 emprendedores de la ciudad.

Los emprendedores, todos marabinos, especializados en la panadería de la época decembrina, sacaron su talento para preparar dos versiones del pan de jamón.

En el concurso inédito, los participantes tuvieron la oportunidad de mostrar su talento y creatividad al presentar dos creaciones: un pan de jamón tradicional y un pan de jamón de autor. Para el pan de jamón tradicional debían seguir la receta tradicional venezolana, mientras que el pan de jamón de autor es una versión innovadora del clásico, con ingredientes y sabores únicos.

Luego de una reñida evaluación, el jurado encabezado por el maestro panadero Máximo Colina; Betty Ramos, directora general de la Alcaldía de Maracaibo y la fundadora y vicepresidente del Centro Educativo Gastronómico Alejandro Magno (CEGAMA), Maritza Vargas; determinó cuál era el mejor pan de jamón de Maracaibo.

La ganadora del primer lugar del concurso fue Maryluz Torres, emprendedora de la marca Levado Maracaibo, quien recibió un libro de cocina del profesor Máximo Colina Barriga, una gorra de la marca Maracaibo y una filipina por el Grupo Eco modas, además, del reconocimiento de la industria panadera. Y el segundo lugar fue para Jose Pérez, emprendedor de la marca Happy Pan quien también recibió un libro de cocina del profesor Máximo Colina Barriga, una gorra de la marca Maracaibo y una filipina por el Grupo Eco modas.

Maryluz Torres, presentó el pan tradicional y el de autor que llevó dos tipos de jamón: ahumado y planchado trabajado en el horno con un shot de piña. Además, estuvo especiado con clavos de olor, pimentón con aceitunas verdes, negras y pasas rubias maceradas en ron.

“Fue increíble y es oficial que gané el mejor pan de jamón de la ciudad. No me esperaba ganar. Para mi fue una total sorpresa. Estaba rodeada de gente muy talentosa, panaderos de oficio y gente muy preparada. Tuve un problema con mi masa y eso me hizo trabajar mucho más para hacer el mejor pan de jamón, pero eso no me impidió ganar el concurso”, destacó Torres.

Betty Ramos, directora general de la Alcaldía de Maracaibo, expresó que con estos concursos se sigue impulsando al emprendimiento y destacando las oportunidades de la gastronomía venezolana. “Visitar Maracaibo es disfrutar de buena comida y en esta época decembrina siempre buscamos sabores únicos en nuestras mesas para compartir con la familia. Es por eso que seguimos apostando por nuestros emprendedores quienes siguen trabajando por el país”.

Por su parte, Juan Urdaneta, director de Turismo, destacó que el próximo año se seguirán realizando nuevas ediciones en la ciudad para que más emprendedores puedan formar parte de este concurso. “En Maracaibo hay muchísimo talento y elaborar pan de jamón es expresar nuestra identidad. Además una buena oportunidad para dar a conocer quién está detrás de las marcas con más sabor en la ciudad”.

Noticia al Día/ Alcaldía de Maracaibo