Cubierto de pies a cabeza por una mezcla de papelón con carbón y melaza celebra el músico y compositor Huáscar Barradas la tradicional fiesta de Carnaval del Callao, en Ciudad Guayana. El también productor compartió un vídeo en la red social Instagram donde baila al ritmo del calipso junto a “Los medio pintos”.

Estos personajes representados por la comunidad llevan cubierto el cuerpo con pintura negra, recorren las calles al mejor estilo de Halloween mientras utilizan la frase de “medio o te pinto”, en referencia a si das dinero o pintura.

Barradas escribió en la publicación: “¡Si nunca han estado en el Carnaval del Callao, pues los invito a que vayan! ¡La música, la alegría y la cordialidad de su gente es impresionante! ¡Quienes me apoyan, etiqueten a sus amigos para que vayan! Los Medio Pintos es una tradición muy divertida. Si no les paga, te pintan, entonces se vuelve un juego divertido y, al final, si te pintan, no te preocupes, se quita con ¡Agua y jabón, pero vas a quedar dulce porque también lleva papelón en su preparación! Jajajá, Venezuela, ¡no dejes de sorprenderme con tu folklore y con tu gente! ¡Venezuela! ¿Y quiénes se sienten como yo?

