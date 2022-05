Hoy es el Día de Star Wars ‘May The 4th Be With You’

mayo 4, 2022 - 11:34 am

Cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars y los fanáticos de esta historia que ha entretenido a generaciones enteras conmemora de forma particular

El Día de Star Wars es uno de los más esperados del año, casi que como cada entrega de la saga. ‘Star Wars’, es una franquicia compuesta por una serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas en la década de 1970, y producidas y distribuidas por The Walt Disney Company a partir de 2012.

La trama principal describe las vivencias de un grupo de personajes que habitan en una galaxia ficticia e interactúan con elementos como “La Fuerza”. Este es un campo de energía metafísico y omnipresente.

La Fuerza es muy intensa en nuestra familia. ¡Feliz #StarWarsDay a los mejores fans de la galaxia! #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/99pXS1rgBh — Star Wars España (@StarWarsSpain) May 4, 2021

Posee un “lado luminoso” impulsado por la sabiduría, la nobleza y la justicia y utilizado por Jedi. Y un “lado oscuro” usado por los Sith y provocado por la ira, el miedo y el odio.

El origen de una celebración

El 4 de mayo, o «May the 4th Be With You», marca una celebración de todo lo relacionado con Star Wars debido a la frase «Que la fuerza te acompañe», utilizada por los maestros Jedi en las películas.

Dado que «May the 4th Be With You» no tiene el mismo impacto ingenioso cuando se traduce a otros idiomas, se adoptó el Día de Star Wars para establecer un significado global para la celebración mundial anual.

Se celebró extraoficialmente durante décadas hasta 2019, cuando los legisladores de California votaron para declarar el 4 de mayo como el Día de Star Wars en reconocimiento a la apertura de Galaxy’s Edge en Disneyland.

Y para celebrar el 4 de mayo, los fanáticos hacen parte del evento y se encargan de lucir colecciones de piezas, artes y hasta disfraces de cada uno de los personajes.

Cada capítulo en la galaxia

La primera de las películas fue ‘Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza’, llegó en el año 1977. Continuó con ‘Star Wars: Episodio V – El Imperio contraataca’ en 1980. Y finalizó en esa década con ‘Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi’.

Los años pasaron y llegaron las otras tres entregas ‘Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma’ en 1999. Luego ‘Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones’ en el año 2002 y ‘Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith’ en 2005.

En los últimos tiempos llegaron ‘Star Wars: Episodio VII – El despertar de la Fuerza’ en 2015. Siguió ‘Star Wars: Episodio VIII – Los últimos Jedi’ en el 2017 y dos años más tarde ‘Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker’ en 2019.

A las películas se le han sumado ‘Rogue One: una historia de Star Wars’ en el 2016 y ‘Han Solo: una historia de Star Wars’ en el 2018, ‘The Mandalorian’ en 2019 y ‘El Libro de Boba Fett’ en 2021 y ahora ‘Obi-Wan Kenobi’ que se estrenará el próximo 27 de mayo.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día