Hiroshima Shudokan: Más de 26 años impartiendo karate en el Zulia

-Desde la sede principal ubicada en la Limpia, conversamos con el Sensei Otsirc Angulo, quien nos contó que desde el 22 de julio de 1997 nació Hiroshima Shudokan Venezuela, una escuela de karate y kobudo que busca la formación de jóvenes atletas, complementando sus valores en carácter, disciplina y responsabilidad a través de las artes marciales.

“La iniciativa de crear esta escuela es para complementar los valores que cada niño aprende desde su casa y escuela para que ellos se fortalezcan física y mentalmente con el apoyo de sus representantes”, destacó Angulo.

Con más 100 alumnos y 15 instructores certificados desde Japón, Hiroshima Shudokan cuenta con ocho sedes distribuidas en El Pinar, Naranjal, 1ero de Mayo, Los Estanques, Los Modines, Sabaneta, Lago Azul, San Rafael del Moján y San José de Perijá.

“Para el karate no hay límites de edad. Se puede practicar desde los cuatro años. En esta disciplina personas mayores de 60 años se han acercado a practicar el karate hasta alcanzar gran nivel”, añadió.

Por su parte, el sensei Alexander Vera de la sede auxiliar del Naranjal, nos contó que los colores de cada cinturón nació de la mano del maestro Jigoro Kano en 1886 para diferenciar el nivel de instrucción de cada alumno.

“Los colores inician desde el blanco, luego el amarillo, naranja, verde, azul, marrón y negro. El color de cada cinturón nos permite como sensei reconocer el nivel de aprendizaje de cada alumno”, destaca Vera.

La mayoría de los alumnos que conforman la escuela, son niños de edades entre seis a 12 años de edad, quienes resaltaron que la motivación de seguir practicando el karate les ha brindado mayor seguridad ante un posible acoso escolar o bullying.

“Del karate he aprendido que debo utilizarlo como defensa personal, más no como violencia. En el colegio sufrí de bullying y desde que me inscribieron me enamoré de este arte que consiste en bloqueo, defensa, golpe y técnica”, destacó Carlos Rodríguez, quien tiene 11 años y cursa el primer año de bachillerato.

Hiroshima Shudokan ha participado en numerosos torneos y seminarios a nivel nacional y regional, contando con el respaldo de la destacada campeona mundial del karate Johana “La China” Sánchez, quien ha sido amiga de la organización desde varios años.

