Hilda Suárez madre de Omar Geles: “Mi hijo me pidió que no le guardara luto”

“Ustedes me van a perdonar porque Omar Geles no tiene muchos días que se murió; él me dijo que no le guardara luto, pero yo sí se lo guardo, pero no puedo decir más nada. Qué Dios nos bendiga a todos los que estamos aquí, gracias por haber venido esta noche”, dijo Hilda Suárez.

Con la canción ‘Los caminos de la vida’, interpretada por Peter Manjarrés, Elder Dayán Díaz y ‘Pillao’ Rodríguez, terminó el homenaje póstumo que los cantantes, compositores y acordeoneros le rindieron la noche del miércoles 21 de mayo al cantautor y Rey Vallenato Omar Geles Suárez en la plaza Alfonso López.

Foto: Cortesía

El me hizo una petición si llegara a morir que no puedo revelar dijo la progenitora a quién el artista dedicó varias de sus canciones y le agradeció su apoyo incondicional, algunas de estas fueron ‘Los caminos de la vida’, ‘Serenata a mamá’ y ‘Mi madrecita bella’, una de las últimas.

Omar Geles será sepultado hoy jueves 22 de mayo en el cementerio Jardines de Ecce Homo.

Omar Antonio Geles Suárez, Rey Vallenato 1989, murió la noche de este martes 21 de mayo a sus 57 años, luego de sufrir un síncope (desmayo por falla cardíaca) cuando jugaba un partido de tenis en el Club Campestre de la ciudad de Valledupar, indicó la Clínica Erasmo, centro de salud al que llegó el compositor sin signos vitales.

Con información El Tiempo