Hija del paciente al que le dejaron una pinza en el abdomen: Decisión de la juez fue apresurada y sin esperar resultados de la autopsia

abril 9, 2022 - 3:17 pm

1875744

Isamar Chávez, hija del paciente al que le dejaron una pinza quirúrgica en su estómago, después de ser operado, rechazó la decisión tomada por la juez segunda de control encargada del caso, en la que le otorgaron libertad a dos de los tres médicos involucrados en la muerte de su padre por una presunta mala praxis.

El caso que conmocionó a la opinión pública zuliana, se mantiene activo y sigue su curso de investigaciones, la autopsia le fue practicada el pasado jueves 7 de abril, sin que aún se conozcan los resultados, por lo que la señora Chávez afirma que la decisión de dejar en libertad a los presuntos responsables de la muerte de su padre fue apresurada e injustificable.

Como se recordará, Luis Gómez, Gerardo Núñez y Evert Colina, médicos del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM), fueron detenidos el 1 de abril tras una orden emitida por Ministerio Público, al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de Iván Chávez luego de haber sido intervenido quirúrgicamente y dejado una pinza en su abdomen de manera accidental.

Después de siete días bajo arresto en los calabozos del CICPC, dos de los médicos fueron liberados, según explicó el doctor Freddy Pachano, debido a que la causa del deceso no guardaba relación con el instrumental dejado en el interior del abdomen del paciente.

Isamar Chávez indicó que la Fiscalía ejerció el recurso de «efecto suspensivo» por no estar de acuerdo con la decisión emitida y aprobada por la Corte de la Sala 3. «La decisión tomada por la juez no fue la correcta, ya que a mi papá le practicaron la autopsia el día jueves, y aún los resultados no están listos y ahora salen diciendo que quizás la pinza no fue la causa de su fallecimiento, pero si la segunda intervención, eso fue una negligencia probada y si no los condenan por ese acto tienen que darle una sanción disciplinaria por daños y perjuicios contra mi papá y mi familia», argumentó a Noticia al Día, Isamar Chávez.

«Me parece una burla para mi familia la decisión tomada y lo que dicen sobre el fallecimiento de mi papá igual es una burla para el Ministerio Público, ya que han estado con todo el proceso como corresponde y las investigaciones aún siguen para que ellos hayan formulado un veredicto», cuestionó Isamar Chávez, quien dijo estar afectada por lo sucedido y luego de haber tenido que presenciar la exhumación del cadáver de su padre, para que este acto sea en vano.

Apuntó – Isamar Chávez – que la familia quiere justicia y que este caso sea evaluado por el Tribunal Supremo de Justicia. «Esto es un homicidio culposo, quizás no fue la pinza, el haberlo sometido a una segunda intervención por causa de negligencia médica sí y esto debería tener una sanción», puntualizó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día