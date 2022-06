Hija de JLo y Marc Anthony se declaró persona no binaria

junio 20, 2022 - 12:37 pm

La cantante y actriz Jennifer López protagonizó una escena conmovedora junto a su hija Emme Muñiz en pleno escenario de la gala Blue Diamond, celebrada en Los Ángeles. La celebridad presentó al público la nueva identidad de género de la joven.

El concierto se llevó a cabo con el fin de recaudar fondos para la educación, la atención médica, las personas sin hogar y la justicia social en Los Ángeles.

Jennifer y Emme compartieron el escenario del evento. Interpretaron juntas el éxito de Christina Perri A Thousand Years, después de lo cual la diva del Bronx se dirigió al público. En su emotivo discurso, Lopez usó el pronombre «elle» para referirse a su hija de 14 años.

La cantante recordó que la última vez que actuó junto a Emme, también estaban «en un estadio muy grande» —se refirió a su actuación en el medio tiempo del Super Bowl en 2020—, y desde entonces «le pide a elle todo el tiempo actuar juntos».

«Elle está muy, pero muy ocupada y me cuesta mucho cuando sube al escenario. Pero vale cada centavo, pues es mi compañera de dúo favorito», expresó López.

Emme Maribel Muñiz nació en 2008 y tiene un gemelo llamado Maximilian.

López subió imágenes de la actuación, en la que la pareja cantó “A Thousand Years” de Christina Perri, para sus canales de redes sociales. Emme usó un micrófono con los colores del arcoíris y cantó partes de “Born in the USA” de Bruce Springsteen y “Let’s Get Loud”, de la propia López.

En un TikTok de la presentación, los fans de López elogiaron a la cantante por su conmovedor discurso antes del dueto.

Qué es persona no binario

El género no binario, también llamado género de no binaridad o género de no binariedad, se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género, dado que su identidad autodesignada no se percibe totalmente masculina o femenina, según Wikipedia.

Las personas de género no binario pueden identificarse con un tercer género ajeno al binarismo (género disidente); con dos (bigénero), tres (trigénero) o más géneros (pangénero) simultáneamente; tener un género fluido que transicione entre dos o más géneros de forma perpetua o esporádica, o ser agénero si no se identifican con ningún género total o parcialmente.

