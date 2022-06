Hermana María Virginia de Jesús celebró 50 años como monja de clausura en Venezuela

junio 13, 2022 - 6:00 pm

Las bodas de oro de profesión religiosa de la hermana María Virginia de Jesús, es una noticia que ha recorrido gran parte de los medios católicos y seglares, tanto en Venezuela como en otros países. Debido de que se trata de una carmelita descalza, que vive en los claustros del Monasterio Sagrado Corazón de Jesús, en Altos de Escuque, estado Trujillo (Venezuela).

Luego de haberse dado a conocer esta información sobre sus bodas de oro, la religiosa amplió para El Guardián Católico, él motivó que la llevó a asumir una vida de clausura y entrega total a Dios.

«Lo que me motivó fue la inclinación al silencio, la oración y el recogimiento. Me he sentido plenamente feliz en estos 51 años que he pasado en este Monasterio de Madres Carmelitas Descalzas, dice la monjita que el pasado 12 de junio, además, cumplió 79 años de edad», explica la hermana María.

Asimismo, agradeció a sus compañeras de claustro, formadores y guías espirituales: «Gracias a las enseñanzas que he recibido de las formadoras y directores espirituales, que me han dado a conocer la espiritualidad de la Orden del Carmen, cuyo carisma de Nuestros Santos Padres, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, afianzaron mi vocación de vida contemplativa»

Resalto, por otro lado, que “el ideal carmelita de la santificación de los sacerdotes y salvación de las almas, ha sido la meta durante mi vida religiosa”.

Comentó además que, “el oficio principal de la carmelita es la oración y el sacrificio, inmolándose cada día en silencio, en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Sus fechas más importantes

Maria Virginia de Jesús, comento que las fechas más importantes, fue cuando ingresó al Carmelo, el 24 de mayo de 1971, en el Monasterio Sagrado Corazón de Jesús de San Pedro de los Altos, en el estado Miranda, y también cuando tomó su hábito el 6 de junio de 1971.

Y por último, cuando realizó la profesión religiosa el 9 de junio de 1972.

Con información de El Guardián Católico