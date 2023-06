105365

–La desesperación invade cada vez más a los familiares del zuliano Ender González

A casi un mes de la desaparición del joven Ender González, aún sus parientes desconocen lo que le pudo haber ocurrido.

A través de todas las plataformas digitales, su hermana Gianny Salazar, sigue alzando su voz para que la búsqueda de su hermano Ender no sea engavetada por las autoridades panameñas.

En medio de un dolor que los agobia día tras días sin saber del zuliano, Gianny Salazar, indicó: “Lamentablemente, ya he entendido, o tienes un contacto, alguien influyente o simplemente mueres en el intento. No he podido conseguir a alguna persona que me ayude en Panamá para agilizar la búsqueda de mi hermano”.

Asimismo, la joven acotó: “Me siento trancada, las autoridades panameñas no han hecho el más mínimo intento por agilizar las investigaciones, no sé si la comenzaron tan siquiera”.

El caso

Cómo se recordará, el zuliano Ender González, desapareció el pasado 11 de mayo, cuando iba con un amigo policía a un banco de Panamá a retirar cinco mil dólares para viajar a Venezuela a visitar a su mamá en su día.

