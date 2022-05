Gustavo Petro reveló el nombre de quién estaría detrás de las amenazas en su contra

mayo 17, 2022 - 4:51 pm

Desde el municipio de Soacha, y con un amplio dispositivo de seguridad en la plaza Luis Carlos Galán, el candidato a la Presidencia del Pacto Histórico, Gustavo Petro, reveló quién sería la persona que estaría detrás de las amenazas de muerte en su contra, lo que provocó la suspensión de su gira en el Eje Cafetero hace unos días.

Según el candidato del Pacto Histórico, esta persona estaría involucrada en la campaña de uno de sus contrincantes; sin embargo, no dijo de cual.

“Alias ‘Calzones’, que goza de reputación por haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de ‘Duque 2’. Buscando la mayoría electoral en Pereira para que ‘Duque 2’ sea presidente. Allá donde tuve que suspender la manifestación porque decía que me iban a matar una banda y son precisamente los hombres armados que recogen el crédito que tiene que pagar la señora amenazada”, señaló el candidato.

“Si alias ‘Calzones’ logra su cometido, ‘Duque 2’ será presidente así como ‘Duque 1’ fue presidente por alias ‘El Ñeñe’. Cuál cambio en Colombia, si los que terminan gobernando a Colombia son alias ‘El Ñoño’, alias ‘El Ñeñe’ y alias ‘Calzones’. El crimen en el Gobierno, el crimen gobernando a Colombia, el crimen usufructuando a Colombia, mientras que la mayoría de su pueblo aguanta hambre”, agregó Gustavo Petro.

Así mismo, Petro les respondió a otras campañas presidenciales que han criticado, diciendo que él no paga por llenar plazas a punta de mentiras y menos con sillas como sí lo hacen otras.

“Aquí no se le paga a nadie por venir. Aquí la ciudadanía congregada es una ciudadanía libre y queremos que estas ciudadanías sean libres, porque queremos un cambio para Colombia”, expresó el candidato presidencial.

Durante su paso por la plaza Luis Carlos Galán, Gustavo Petro propuso la construcción de un metro desde este municipio hasta Bogotá.

‘Calzones’ resultó siendo César Giraldo, un empresario del Eje Cafetero que tiene un concesionario y un restaurante en Pereira, ciudad en la que ha hecho sus negocios.

Giraldo dijo en una entrevista a Blu Radio que Petro está mal informado, que él no tiene nada que ver con delincuentes y que solo se ha dedicado a trabajar.

«Al doctor Gustavo Petro lo han asaltado en su buena fe. Le llevaron un informe de una persona que no es. Yo soy un empresario. Eso es completamente falso. Yo me muevo en negocios con la banca. En los últimos siete años me han prestado cerca de 11.000 millones de pesos los bancos», indicó Giraldo Montoya.

