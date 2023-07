Gustavo Petro designa al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz

131636

-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anuncio este domingo 23 de julio, la designación como gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien se encuentra recluido en una prisión de los Estados Unidos desde el año 2008 cuando fue extradito a ese país, según dijo a través de su cuenta en Twitter.

El mandatario sostuvo que este nombramiento se hace para “lograr la completa paz” ya que, desde el Acuerdo de Paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, no se conoce toda la verdad y varios bienes para reparar a las víctimas se han ‘perdido en manos del Estado’.

El Diario de El Norte pública que, “el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, yque aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas que aún no han sido encontrados.

Señaló Petro que: “para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, informó el jefe de Estado a través de Twitter.

El pasado mes de mayo, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en cuatro audiencias que suman cerca de 28 horas de testimonios ante la Jurisdicción Especial de Paz, hizo graves revelaciones sobre la participación en las actividades delictivas de las Autodefensas que vinculan a las Fuerzas Armadas, la Policía, la clase política, empresarios y la Fiscalía.

Sin embargo, Mancuso prefirió, por razones de su seguridad y la de los implicados, realizar audiencias privadas para detallar y entregar las pruebas de esos vínculos.

Con información Diario de El Norte