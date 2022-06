Gustavo Fernández: “Estoy convencido de que debemos lograr gobernabilidad mediante el diálogo”

junio 15, 2022 - 4:36 pm

En la tarde de este miércoles, Gustavo Fernández, alcalde de San Francisco, tuvo una importante intervención en el programa televisivo Kicosis, moderado por Kico Bautista y transmitido por Globovisión, donde dio a conocer detalles de su gestión gubernamental y sus apreciaciones sobre aspectos políticos del país.

Fernández, en referencia a la gestión municipal, informó que “la diferencia de lo que encontramos a lo que hoy se visualiza, es una brecha grande, ya que cuando hay voluntad política de hacer las cosas, todas deben salir bien”, detalló.

Asimismo, Fernández manifestó que en San Francisco encontraron “un desastre en el municipio, y aquí está hablando el ciudadano, asumí una gestión, de manera literal, sin recursos. Era impostergable que comenzáramos a hacer cosas, no había áreas que estuvieran medianamente cubiertas”, resaltó Fernández.

El burgomaestre recalcó que en el municipio San Francisco se han realizado trabajos de asfaltado en sectores populares, se han arreglado diversos semáforos, también se han realizado grandes esfuerzos referentes al tema del agua. De igual forma, se han establecido alianzas con Hidrolago y se han activado pozos de agua, en tan solo seis meses, según indicó el burgomaestre sureño.

Por otro lado, Fernández hizo referencia a la situación política del país, donde resaltó: “Estoy convencido de que debemos lograr gobernabilidad mediante el diálogo, la gente quiere soluciones, no les importa quién les resuelva, sólo quieren obtener soluciones para todos los problemas que envuelven las comunidades en el territorio nacional”.

Asimismo, el titular municipal enfatizó que es importante nutrirse de gente capaz y eficiente para obtener resultados positivos. “Soy un alcalde de un municipio que necesita recursos para solventar los problemas, para eso debemos ponernos de acuerdo el presidente, los gobernadores y los alcaldes, y si no se recibe respuesta en un tiempo prudente, es allí cuando debes exponer a quien no hace lo correcto frente a la opinión pública, no antes”, indicó.

Por último, Fernández manifestó que a través del diálogo se debe aclarar el panorama electoral, “aquí estamos claros que no habrá invasión, ése no es el camino. El diálogo es el camino, tenemos que conversar y ponernos de acuerdo, con una agenda previa a las elecciones presidenciales, con una agenda única hay que aclarar el panorama electoral. Manuel Rosales dijo que tenemos que ponernos de acuerdo, por eso perdimos muchas gobernaciones en el país”, finalizó.

