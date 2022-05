Gustavo Fernández: “Decretamos la exoneración del 50% de los tributos a empresarios”

mayo 10, 2022 - 6:10 pm

En la mañana de este martes, el alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, ofreció una rueda de prensa en la sede del ayuntamiento sureño, en donde anunció los últimos avances en materia tributaria, incluyendo un decreto de exoneración de impuestos dirigido a los empresarios que deseen invertir en el municipio.

Fernández informó: “decidimos decretar la exoneración del 50% de los tributos que deban cancelar al municipio, los empresarios que se instalen en San Francisco a partir de la firma de este decreto, es decir, si algún empresario tiene el plan de instalarse en el municipio y va a necesitar tres o cuatro meses para toda su operación, los seis meses comenzarán a correr a partir del día de la primera facturación de su negocio en San Francisco”, indicó.

De igual forma, el alcalde sureño destacó que este decreto tendrá vigencia durante todo el año 2022 y 2023, ya que con esta determinación desean incentivar al empresariado a que sigan multiplicando sus esfuerzos, continúen invirtiendo en el municipio, con el fin de presentar atractivos para empresas y marcas que hoy hacen vida en San Francisco.

Además, el burgomaestre resaltó que sólo el 10% del empresariado instalado en el municipio paga impuestos, por lo que enfatizó que “esta situación debe cambiar bajo el concepto de que el empresario entienda el compromiso que tiene con el municipio, nosotros no vamos a perseguir a nadie, el empresario debe entender que el futuro de San Francisco depende del apoyo que puedan brindarnos, ya que no hay otra fuente distinta de ingresos que no sean los ingresos propios”, destacó.

Fernández informó que este paquete de incentivos fiscales incluye la reducción de las deudas que los empresarios tengan con el municipio, lo que significa que, durante el año 2018, 2019 y 2020, los empresarios solo van a pagar el mínimo tributario, equivalente a unos 15$ aproximadamente por año para ponerse al día con el pago de tributos. “Esta es una manera de entender la grave crisis que atravesó el sector empresarial venezolano”, manifestó.

En este sentido, Fernández destacó que a partir del próximo lunes 16 de mayo de 2022, comienza un operativo especial en la sede de la alcaldía para recibir la “ola de empresarios que vienen a decir presente a propósito de este paquete fiscal que estamos poniendo en práctica en San Francisco”, concluyó.

