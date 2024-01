Gualberto Más y Rubí: “La educación pública tiene que estar declarada en emergencia”

213982

El anuncio lo hizo este 15 de enero en marco del Día del Maestro el Coordinador de la Coalición Magisterial del Estado Zulia, quién junto a la profesora Marlene Hernández, Presidenta de la Federación Venezolana de Maestros y otros gremios docentes de la entidad, alzaron la voz por un sueldo justo y las carencias que padecen todos los gremios en nuestro país.

Foto: Cortesía

Destacó Más y Rubí la relevancia de la protesta, así como las razones de la manifestación de los educadores; “Hoy el país debe estar de luto porque los muchachos se nos alejan de las aulas, porque los estudiantes de educación están dejando las universidades, porque en nuestras escuelas cuando no hay comida, los estudiantes ni quieren asistir, la educación pública tiene que estar declarada en emergencia.”

Desde la Plaza Bolívar de Maracaibo, dónde los docentes entregaron una ofrenda floral al padre de la patria Simón Bolívar, el representante gremial indicó que actualmente los maestros en Venezuela requieren de un incremento salarial debido a que sus ingresos no superan los 9 y 15 dólares al mes, aclarando que sus sueldos no logran cubrir el costo de la cesta alimentaria en Venezuela, la cual supera los 522 dólares.

Foto: Cortesía

Por otra parte, la Presidenta de la Federación Venezolana de Maestros Zulia Marlene Hernández, denunció las condiciones actuales de los maestros y la imposibilidad de prestar una educación de calidad; “Realmente las condiciones son deplorables en todo sentido, estamos viviendo en una emergencia humanitaria, donde la situación del maestro no se resuelve gracias a la indiferencia de las autoridades, hay una ausencia total en lo que es la atención laboral, los derechos contractuales, las condiciones de la infraestructura, la atención del alumno, no hay producción de conocimiento, a nosotros nos preocupa terriblemente en el sector del magisterio venezolano que nos vemos obligados por las circunstancias a no asistir los cinco días hábiles de clase, la educación en nuestro país y acá en el zulia está por el suelo.”

Foto: Cortesía

Es de resaltar que para el próximo miércoles los docentes en el estado Zulia anunciaron nuevas acciones de calle con la participación de todos los gremios de la región.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Noticia al Día con información de Nota de Prensa