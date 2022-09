Guaidó: «Las primarias nos van a permitir consolidar la unidad»

1920219

Este miércoles, el líder opositor Juan Guaidó se refirió sobre las elecciones primarias de la oposición, donde afirmó que el objetivo principal de dichos comicios es «consolidar la unidad con la participación venezolana».

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente político indicó que la realización de las primarias debe venir acompañada de «la exigencia en las calles del país para lograr elecciones libres y justas».

«Las primarias nos van a permitir consolidar la unidad con la participación de los venezolanos. Esto debe venir acompañado de la exigencia en la calle de elecciones libres y justas», publicó Guaidó junto con un video.

Por otra parte, Guaidó informó vía Twitter que sostuvo una reunión en el estado Carabobo con los dirigentes opositores que hacen vida en la entidad.

No obstante, no ofreció detalles sobre el lugar de la actividad o los temas que se trataron en ella. «Desde Carabobo estamos construyendo unidad, el líder que no puede ser derrotado», expresó.

«Aquí, donde hace más de 200 años se selló la independencia de Venezuela, nos encuentran en la calle, luchando con los venezolanos por la libertad y la democracia», agregó.

Noticia al Día