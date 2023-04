Guaidó denunció amenaza de orden de captura en su contra (+Video)

71703

Un llamado de atención a la ciudadanía y la comunidad internacional realizó Juan Guaidó este domingo, al denunciar la supuesta pretensión del gobierno de arrestarlo.

«Hoy, Domingo de Ramos recibí por tres fuentes distintas que Maduro está por dar orden de captura contra de mi persona, en base a acusaciones falsas», denunció.

En el vídeo publicado en sus redes sociales, el dirigente de Voluntad Popular, recordó que ha sido acusado más de 30 veces, con pruebas falsas o forjadas.

Argumentó que durante el Gobierno interino se encargó de proteger los activos de la nación en el extranjero.

«La mentira se basa en Monómeros, revivirán mentiras de un supuesto robo, del que nunca han podido presentar una prueba», señaló.

«Mientras ellos querían rematarla, nosotros la mantuvimos como patrimonio venezolano. Investigamos desde la Asamblea Nacional cuando se hicieron señalamientos, ordenamos auditorías externas, se le dio responsable política a la gerencia por parte del Parlamento», argumentó.

“Intentan perseguirme para calmar sus bases. Para cambiar el foco de atención ante el foco de corrupción que hicieron» Y ante la posibilidad de irse del país dijo que no lo hará: “Maduro quiere intimidarme y que me vaya del país. Te lo digo: no va a pasar”.

Reiteró además que, cualquier acusación en su contra es falsa. También afirmó que seguirá en las calles, luchando por la democracia y una elección primaria.

Lea también: Estados Unidos asume el control de las sedes consulares de Venezuela y le quita la custodia a Guaidó

Noticia al día