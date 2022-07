Gremio docente protestó frente al Ministerio de Educación: exigen pago completo de bono vacacional y mejores salarios (+ videos)

julio 27, 2022 - 1:45 pm

Maestros, junto a personal obrero y administrativo, acudieron este miércoles a la sede del Ministerio de Educación en Caracas para exigir el pago completo del bono vacacional, ya que aseguran que solo se les depositó una parte.

Una de las manifestantes, que pertenece a la Federación Venezolana de Maestros, Elsa Castillo, advirtió que si a un trabajador no se le cancela el dinero efectivo para las vacaciones, legalmente las mismas no transcurren, aunque se les otorgue el tiempo de disfrute.

En ese sentido, Castillo dijo que se llegará a septiembre sin vacaciones y perfectamente pueden no integrarse a las clases en los primeros meses del año escolar. Incluso, advirtió que hasta que no paguen, es probable que no acudan a las aulas.

“Si no hay vacaciones, un docente por su salud y por el bienestar de la educación, no puede ir a trabajar si no ha restituido su fuerza física y mental”.

Trabajadores de la educación exigen mejores salarios

Por su parte Gricelda Sánchez, presidenta de la Formación de Dirigentes Sociales (Fordisi), destacó que los educadores junto al personal están exigiendo que se pague el bono con el salario actual “y no con el salario de hambre del 2021, impuesto por la Onapre”.

Los manifestantes señalan que el Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) significa un retroceso para los derechos y conquistas salariales.

Sánchez aseguró que continuarán movilizados hasta tanto se les pague el bono vacacional y las primas que se les adeuda; exigen tener un “salario decente” tal y como está establecido en la Constitución.

«¡No hay regreso a clases hasta que cancelen completo las vacaciones!», afirmaron maestros, personal administrativo y obrero.

«El pago debe ser completo y no chucuto», fue una de las exigencias durante la protesta frente al Ministerio de Educación.

Los educadores de Caracas acompañados por Fordisi salimos a protestar al Ministerio de Educación para exigir el justo #PagoVacacionalCompleto con el salario actual y no con el salario de hambre del 2021, impuesto por la ONAPRE. Respeten a los maestros y empleados públicos. pic.twitter.com/pNMpcThABz — Gricelda Sánchez (@grisisanch) July 27, 2022

#27Jul "¡No hay regreso a clases hasta que cancelen completo las vacaciones!", afirmaron maestros, personal administrativo y obrero. "El pago debe ser completo y no chucuto", fue una de las exigencias durante la protesta frente al Ministerio de Educación.@FMCenterNoticia pic.twitter.com/WN1SzXRuIL — Vanessa García (@vanessajgarcian) July 27, 2022

“El pago debe ser completo” Gremio docente exige en las puertas del Ministerio de Educación, Caracas, el pago completo de su bono vacacional y la derogación del instructivo #ONAPRE. #27Jul pic.twitter.com/pdSaHFdB82 — PROVEA (@_Provea) July 27, 2022

Trabajadores de la Educación en las calles contra el #ONAPRE, el instructivo de la Administración Pública de #Venezuela que retrocede derechos y conquistas salariales. Exigen #PagoVacacionalCompleto Protesta en puertas del Ministerio de Educación-Caracas https://t.co/dO8DyLICbS pic.twitter.com/cxQjMIbBEu — PROVEA (@_Provea) July 27, 2022

“Queremos que se abra el Programa de Alimentación Escolar, comer arroz solo no es Programa, es una burla” Gricelda Sánchez, dirigente sindical @fordisivzla y educadora, hizo un llamado a recuperar el Programa de Alimentación Escolar en Venezuela. #PagoVacacionalCompleto pic.twitter.com/giBjdzwMqS — PROVEA (@_Provea) July 27, 2022

Con información de TalCual / Provea