«Gracias a mí no fue», Maluma habla sobre reconciliación entre J Balvin y Christian Nodal

Maluma dará dos shows este fin de semana en el Palacio de los deportes de la Ciudad de México, luego de sus exitosas presentaciones en Monterrey y Guadalajara.

En su fugaz encuentro con los medios mexicanos, eMaluma destacó que el país azteca es “su segundo hogar”, pues México le dio proyección a su carrera desde un inicio.

El cantante de Felices los cuatro fue cuestionado si tuvo que ver en la reconciliación entre Christian Nodal y J Balvin, luego de que ambos intérpretes se enfrascaron en un intercambio de mensajes en redes sociales que derivó en una “tiradera” del sonorense contra el reggaetonero, a quien señaló de no tener talento ni calidad artística.

Fue el mismo Nodal quien en su más reciente concierto en la ciudad de Morelia, declaró haber hablado con el colombiano para “hacer las paces”, pues pese a su arrepentimiento por haber realizado el tema Girasol, finalmente la canción fue lanzada en las plataformas.

Ante ello, Maluma declaró no haber tenido nada que ver en la reconciliación entre el cantante de regional mexicano y su compatriota J: “No, gracias a mí no fue. Ellos, como unos caballeros maduros, tomaron la decisión de que eso no era un buen ejemplo para la gente y la juventud».

«Esos chistecitos yo siempre he dicho que tienen un peso detrás y uno no se puede poner a limar sus asperezas delante de la gente así que muy inteligente (de su parte), que tomaron la decisión de hacerlo de esa manera y hablarlo públicamente. Si armaron el pedo a nivel público, tenían que cuadrarlo de la misma manera”, concluyó.

El famoso exponente del género urbano dijo no haber tomado partido por ninguno de los dos cantantes, y bromeó con el hecho de haber disfrutado la pelea desde su trinchera sin haberse involucrado.

“Yo no estaba de ningún lado, yo estaba tranquilo, por primera vez en la vida me encanta porque yo no era pate del pedo y yo estaba ahí en VIP, tranquilo, viendo todo lo que estaba pasando, me reía y siempre es mejor estar al otro lado, siempre con una energía muy positiva”

Sobre la tan anunciada colaboración musical entre Maluma y Christian Nodal, quienes desde 2018 habían dado señales de estar trabajando juntos en un tema, que inicialmente se llamaría Perdón, el artista de 28 años fue claro. A pregunta expresa de Infobae México sobre “¿Qué pasó con tu colaboración con Nodal?”, Maluma contestó: “No sé, pregúntale a él”, de forma contundente, dejando entrever una posible rencilla o disgusto con el sonorense o su equipo de trabajo.

Por otra parte el cantante de Hawaii destacó la buena relación que ha logrado entablar con artistas importantes mayores en edad que él, hecho que lo llena de orgullo: “Yo tengo una conexión muy bonita con la gente mayor, con la gente que es de más años que yo y eso se ha visto siempre con Madonna, con Jennifer (Lopez), con otros artistas, con Marc Anthony y siempre que me reúno con ellos me dicen como si yo tuviera la misma edad (que ellos)”, expresó.

