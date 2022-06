Golden State Warriors se coronaron campeones de la NBA

junio 17, 2022 - 9:29 am

Los Golden State Warriors se proclamaron campeones 2021-22 de la NBA al vencer en el Juego 6 a los Boston Celtics por 103-90 para conseguir el séptimo título en la historia de la franquicia y el cuarto en los recientes ocho años.

Con el sello de la casa, los triples, Golden State se recuperó de una desventaja de 12 puntos en el primer cuarto para terminar ganándolo 27-22 y cimentar el camino a la obtención de un nuevo anillo.

Séptimo título de Golden State Warriors en la NBA

Ahora los de la bahía cuentan con siete banderines que los acreditan como monarcas de la Asociación: 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018 y 2022 superando así los legendarios Chicago Bulls que por ahora suman seis.

Jugando en el TD Garden, los Celtics volvieron a cometer los mismos errores de juegos anterioes al perder el balón más de una docena de veces y no encontrar la menera de frenar al ‘Chef’ y el resto del elenco de los Warriors que acertaron más del 50% de triples durante la primera mitad.

Stephen Curry guió la victoria de los de San Francisco al aportar 34 puntos, siete rebotes e igual número de asistencias. Andrew Wiggins sumó 18 más, mientras que Jordan Poole aportó 15 viniendo desde la banca.

Steph Curry put the finishing touches on his amazing #NBAFinals series with a 34-point Game 6 to claim his 4th Championship and 1st Bill Russell Trophy as #NBAFinals MVP!@StephenCurry30: 34 PTS, 7 REB, 7 AST, 2 STL, 1 BLK, 6 3PM pic.twitter.com/0mcZcyDgpo — NBA (@NBA) June 17, 2022

Los de coach Steve Kerr nunca perdieron el control del partido y salvo una desventaja de 12 puntos en el primer cuarto, dominaron a su rival en los tres siguientes ganando en todos los departamentos para llevarse el segundo cuarto, 39-54, 76-66 el tercer y finalizar 103-90 el cuarto y con el que volvieorn a la gloria de la Asociación luego de haber ganadoen 2018 el más reciente campeonato en su historia.

Por parte de los Celtics, Jaylen Brown cerró con 34 unidades, por 19 del dominicano Al Horford; la estrella del equipo, Jayson Tatum tuvo una pobre actuación cuando su equipo más lo necestiaba al irse con 13 puntos, mientras que Marcus Smart sumó nueve para los de Ime Udoka.

"What are they gon say now" -Stephen Curry Celebration Time #NBA75 🏆🍾 pic.twitter.com/Tg5Adi73tz — NBA (@NBA) June 17, 2022

What does it feel like to be a Champion again @KlayThompson? 4X Champ that is pic.twitter.com/zVrRdcUOJc — NBA (@NBA) June 17, 2022

