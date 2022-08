Gobierno venezolano calificó la visita de Pelosi a Taiwán como «una provocación» a China

agosto 3, 2022 - 7:42 am

1902428

– El gobierno de Venezuela tildó de «provocación» a China la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, mientras el presidente Nicolás Maduro recibía en Caracas a un funcionario de la Cancillería del gigante asiático para «profundizar» alianzas.

El viaje de Pelosi a Taiwán «es una provocación directa y amenaza seriamente la autodeterminación y la integridad territorial» de China, publicó en Twitter el ministerio de Exteriores venezolano. «Venezuela reconoce ‘una sola China’ y exige el respeto a su soberanía», agrega.

Pelosi llegó el martes a Taiwán, ignorando las advertencias de China, que amenazó con represalias, aunque la funcionaria aseguró que llegó en son de «paz».

It was also my high honor to receive from President @iingwen of Taiwan the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of our treasured friendship. Make no mistake: America remains unwavering in our commitment to the people of Taiwan– now & for decades to come. pic.twitter.com/yFcVQil4TT

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022