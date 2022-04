Gobierno nacional aplicará «Plan Anti-Búmeran» para mitigar efectos de las sanciones «impuestas» a Rusia

abril 21, 2022 - 10:25 am

El presidente Nicolás Maduro, anunció este miércoles, 20 de abril, que se aplicarán un plan especial, para revertir los efecto de las sanciones «impuestas a Rusia, tras la guerra contra Ucrania.

En articulación con productores agrícolas nacionales, Venezuela desplegará el “Plan Anti-búmeran de Protección al Pueblo”, destinado a mitigar los efectos negativos de las ilegales sanciones impuestas por Occidente a Rusia.

“Hemos preparado un plan para neutralizar el efecto búmeran de inflación brutal contra los alimentos en el mundo”, puntualizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, al detallar que el desarrollo del nuevo esquema de protección económica y productiva estará a cargo de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, así como de los integrantes de la Vicepresidencia de Economía.

Al respecto, Rodríguez detalló que avanzan en métodos para fomentar la producción en Venezuela mediante políticas arancelarias y parafiscales. Entre las acciones inmediatas se encuentra una reunión con el Consejo Nacional de Economía Productiva, capítulo Agroalimentario, para definir “cómo a través de aranceles y para aranceles vamos a cuidar nuestra producción nacional”.

Otra arista es la educación del pueblo consumidor. La también ministra de Economía y Finanzas señaló que “un pueblo consumidor educado es aquel que no se deja especular, que está frente a un mercado que da muchas opciones para comparar precios y vías adquisitivas”.

Asimismo, el “Plan Anti-búmeran de Protección al Pueblo” comprende medidas para aminorar el impacto inflacionario en Venezuela, entre ellas la producción.

“Si nosotros producimos las leguminosas en Venezuela podemos garantizar el rubro, igual que el aceite y las grasas lo que más ha golpeado la inflación a nivel internacional”, agregó.

Sanciones generan efecto búmeran

En alusión al conflicto entre Rusia y Ucrania, el Jefe de Estado señaló que las sanciones de Occidente a Rusia “han generado un efecto búmeran” que afecta, principalmente, la economía de Europa y Estados Unidos.

“Ha impacto productos como el trigo, los aceites, la soya, el maíz amarillo y el precio con el que se vende y compra, ha generado inflación en el mundo. Nosotros estamos preparados para enfrentar el impacto del efecto bumerán sobre la economía Occidental y mundial, producto de las aberrantes sanciones contra la economía rusa”, recalcó.

Abogó por el levantamiento inmediato de las sanciones contra Rusia, así como aquellas que pesan sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela. En este sentido, aseveró que las restricciones económicas demuestran que “la economía no es neutral, el dólar no es neutral y que los bancos internacionales no son neutrales, que muchas de las instituciones llamadas multilaterales están al servicio de la política, de la ideología y de la lucha de poder de los que mandan en Estados Unidos y Europa”.

El Dignatario señaló que, a pesar de las ilegales medidas contra Rusia, la economía del país euroasiático se mantiene estable, “adaptándose a las sanciones, produciendo” y manteniendo su estatus entre las 10 economías más poderosas del mundo.

Con información de Prensa Presidencial