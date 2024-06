Gobernador Manuel Rosales declara ‘Orgullo del Zulia’ a Yolanda Moreno y confiere Orden Lago de Maracaibo en su Primera Clase

El anuncio se realizó en el Salón de Recepciones de la Gobernación del estado Zulia, con la presencia de la destacada bailarina, la Secretaria de Cultura del Ejecutivo Regional, Viviana Márquez, y el Alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, este sábado, 1 de junio.

Moreno, de las más influyentes bailarinas y coreógrafas de Venezuela, indicó; "Para mí es un reconocimiento que llevaré en lo más profundo de mi corazón, saben que he recibido muchos, pero este me llena porque me gusta mucho el Zulia y las palabras del Gobernador fueron tan bellas que estoy realmente emocionada, ¡Viva el estado Zulia, viva Maracaibo!".

Asimismo, la artista dio un mensaje a la generación de relevo para que sigan adelante, apreciando su música, su gente, trabajando y amando su país, mientras que en cuanto al recibimiento por las autoridades regionales, señaló: "Me siento emocionadísima, estoy abrumada porque lo que más me ha llenado son las palabras del Gobernador, que me definió de una forma como si me conociera, porque hasta mis sentimientos los expresó allí, en una pieza realmente extraordinaria, me voy super contenta".

Por su parte, el Gobernador Manuel Rosales catalogó a la bailarina Yolanda Moreno como un genio de la danza y de la cultura en Venezuela; "Tenemos que rendirle el homenaje, el honor que se merece, porque es un baluarte para las nuevas generaciones, es el mejor ejemplo, ella brillará siempre en el suelo venezolano como la creadora de ese movimiento de danza nacionalista que modificó la danza folclórica, logró darle ese toque femenino, cambiar ese diseño que solo se expresaba en lo varonil, en el taconeo, y lo llevó a ser la combinación de lo femenino con lo masculino".

Apoyo Edmundo González

Por otra parte, el mandatario regional confirmó la presencia del abogado y político venezolano Eduardo Fernández y de Hiram Gaviria, Presidente del Partido Puente Venezuela, quienes acompañarán al movimiento ‘Zulianos con Edmundo’, en la inauguración de su sede, para impulsar este proceso electoral, en apoyo al candidato de la unidad democrática.

