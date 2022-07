Gobernación del Zulia realizó inspección técnica y de seguridad a estructuras del mercado Las Pulgas

julio 21, 2022 - 2:42 pm

Este jueves 21 de julio se desplegó un operativo en el mercado Las Pulgas para determinar las estructuras de los locales, esto motivado por el reciente derrumbe de tres establecimientos debido a exceso de peso.

El procedimiento lo encabezó el arquitecto José Antonio Robles, presidente del Centro Rafael Urdaneta (CRU), quien estuvo acompañado por el Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Zulia, Dr. Ernesto Ibarra, el Director de Protección Civil en la entidad Benito Méndez; así como el Director de Seguridad Ciudadana del municipio Maracaibo, comisario David Barroso y el Comandante de los Bomberos del municipio Engelbert Atencio; así como especialistas en riesgo.

Ibarra refirió durante el recorrido que «en esta visita técnica vinimos a realizar un acercamiento con los comerciantes para que tome los correctivos necesarios y se pongan al día con las normas que les permitan trabajar y brindar seguridad a trabajadores y compradores»

Con respecto a los locales que se desplomaron el pasado fin de semana se reunieron con el propietario, quien tenía alquilado el espacio en cuestión, y «se determinó darle un lapso de 72 horas para terminar de demoler y remover los escombros», informó el Secretario de Seguridad Ciudadana.

Al lugar también se acercó el Procurador de la entidad zuliana, Daniel Ávila, quien garantizó que se respetaran los derechos de los propietarios e inquilinos durante el proceso de la inspección.

Los bloques visitados fueron el tres y el cuatro y se inspeccionó la documentación, mercancía almacenada y tipo de construcción.

Por su parte el presidente del CRU José Antonio Robles detalló que «este es un primer paso para que todos los comerciantes tomen consciencia de lo que puede ocurrir al no respetar las normas, gracias a Dios no se perdieron vidas humanas, pero son muchos los locales que han levantado estructuras que no son aptas y que deberán ponerse a derecho».

Finalmente Robles agradeció el trabajo conjunto desplegado por los organismos dependientes de la Alcaldía de Maracaibo «porque de esta manera los comerciantes sienten que los distintos niveles de gobierno están atendiendo y abordando un problema que afecta es al usuario final».

